الثلاثاء 04 فبراير 2025
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خارج الحدود

نائب فرنسي: ماكرون يخطط لانقلاب

ماكرون، فيتو
ماكرون، فيتو

قال زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي فلوريان فيليببو أن الرئيس إيمانويل ماكرون يستعد لتنظيم انقلاب يتيح له الترشح لولاية ثالثة.

ماكرون يعيين أقرب معاونيه ريتشارد فيران على رأس المجلس الدستوري

ويستند فيليبو إلى تقرير إذاعي لـ France Info، حيث يتم، حسب قوله، ربط قرار ماكرون بتعيين أقرب معاونيه ريتشارد فيران على رأس المجلس الدستوري بأفكار ماكرون حول ولاية ثالثة في منصب الرئيس.

 

تجاوز الحظر على الولاية الثالثة

وكتب فيليببو على منصة "إكس": "نعم، فيران يريد تجاوز الحظر على الولاية الثالثة، لقد تحدث عن هذا بالفعل! إنه مهووس بهذه الفكرة. إنه يتحدث عنها كثيرا. تعيينه ليس صدفة! ماكرون يستعد لانقلابه الدولة".

 

ماكرون سيرشح ريتشارد فيران لمنصب رئيس المجلس الدستوري

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "لوموند" نقلا عن مصادر أن ماكرون سيرشح ريتشارد فيران لمنصب رئيس المجلس الدستوري. السياسي يعرف ماكرون منذ حملته الرئاسية الأولى عام 2016. وكان من بين أول النواب الذين انضموا إلى حركة ماكرون "إلى الأمام" التي أسسها، وتم تعيينه أمينا عاما للحزب. ومن عام 2018 إلى عام 2022، شغل فيران منصب رئيس الجمعية الوطنية (المجلس النيابي).

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