الأربعاء 22 يناير 2025
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خارج الحدود

ماكرون ينادي بضرورة حماية أوروبا مع عودة ترامب

ماكرون، فيتو
ماكرون، فيتو

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إن على الأوروبيين، بما في ذلك فرنسا وألمانيا، حماية سيادتهم أكثر من أي وقت مضى مع عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

 

ماكرون ينادي بضرورة حماية أوروبا مع عودة ترامب 
 

ووفق "رويترز"، أدلى ماكرون بتصريحاته في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس في باريس، مضيفًا أن من المهم دعم قطاعات السيارات والصلب والكيماويات وغيرها.

 

ماكرون يطالب بتعزيز أوروبا الموحدة القوية ذات السيادة


وتابع ماكرون: "بعد تنصيب إدارة جديدة في الولايات المتحدة، أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن يؤدي الأوروبيون وبلدانا (فرنسا وألمانيا) دورهم في تعزيز أوروبا الموحدة القوية ذات السيادة".

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الرئيس الأمريكى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون المستشار الألماني اولاف شولتس الولايات المتحدة

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