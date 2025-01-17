ماكرون يحتسي القهوة ويتناول الفطائر بشوارع الجميزة في لبنان (فيديو)

تجول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والموفد الرئاسي الفرنسي، جان إيف لودريان وسفير فرنسا هيرفي ماجرو اليوم الجمعة، في منطقة الجميزة ببيروت، برفقة محافظ العاصمة اللبنانية مروان عبود.

ماكرون يحتسي القهوة ويتناول الفطائر بشوارع الجميزة في لبنان



والتقى ماكرون سكان منطقة الجميزة واستمع إلى آرائهم، على أن يجمعه لقاء مع الشباب المتطوعين في الصليب الأحمر ومن ثم يزور مدرسة "الثلاثة أقمار".

وأظهر مقطع فيديو توقف الرئيس الفرنسي خلال جولته في منطقة الجميزة عند أحد المطاعم حيث تناول الفطائر، واحتفى به المواطنون وقال له من قدّم "الضيافة: "تحيا فرنسا"، فيما علق ماكرون بالفرنسية قائلا: "يحيا لبنان.. عصر جديد بدأ".

ماكرون يصل إلى لبنان

يذكر أن الرئيس الفرنسي وصل صباح اليوم الجمعة إلى مطار بيروت واستقبله رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، وعقد الاجتماع الثنائي بينهما داخل قاعة كبار الزوار.

كما عقد ماكرون اجتماعا موسعا مع الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ونجيب ميقاتي، وقد انضم الجميع الى مأدبة الغداء.

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