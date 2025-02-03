الترسانة يعلن تعيين أحمد عبد المقصود مديرا فنيا للفريق خلفا لـ كشري

دوري المحترفين، أعلن نادي الترسانة في بيان رسمي عبر حسابه على فيسبوك عن تعيين أحمد عبد المقصود مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفا للمدرب الراحل أحمد كشري.

وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد لنادي الترسانة مكون من:

أحمد عبد المقصود: مدير فني

هشام علي: مدرب عام

مصطفي محمود: مدرب ومخطط أحمال

محمود شاكر عبد الفتاح: مدرب

محمد نسيم: مدرب حراس مرمي

وكان نادي الترسانة اعلن خلال الساعات الماضية في بيان رسمي إقالة أحمد كشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وذلك عقب الخسارة أمام منتخب السويس بنتجية 2-1 في الجولة الـ20 من مسابقة من دوري المحترفين.

جدول ترتيب دوري المحترفين بعد ختام الجولة الـ20

1- وادي دجلة 40 نقطة

2- وي 38 نقطة

3- المقاولون العرب 38 نقطة

4- أبوقير للأسمدة 37 نقطة

5- كهرباء الإسماعيلية 34 نقطة

6- الترسانة 30 نقطة

7- القناة 28 نقطة

8- السكة الحديد 28 نقطة

9- بروكسي 28 نقطة

10- أسوان 27 نقطة

11- الداخلية 27 نقطة

12- بترول أسيوط 27 نقطة

13- بلدية المحلة 23 نقطة

14- لافيينا 21 نقطة

15- منتخب السويس 20 نقطة

16- راية 19 نقطة

17- المنصورة 17 نقطة

18- طنطا 16 نقطة

19- ديروط 13 نقطة

20- سبورتنج 13 نقطة

نتائج مباريات الإثنين في الجولة الـ20 من دوري المحترفين

المقاولون العرب ضد القناة 1-2

أسوان ضد السكة الحديد 1-2

بترول اسيوط ضد سبورتنج 2-1

بلدية المحلة ضد الداخلية 1-2

ديروط ضد كهرباء الإسماعيلية 2-2

بروكسي ضد وي 0-0

راية ضد لافيينا 0-0

منتخب السويس ضد الترسانة 2-1

نتائج مباريات الجمعة في الجولة الـ20 من دوري المحترفين

وأقيمت يوم الجمعة الماضي مباراتان من الجولة العشرين من دوري المحترفين والتي جاءت نتائجهم كالتالي:

وادي دجلة ضد طنطا 0ـ0

المنصورة ضد أبو قير للأسمدة 0ـ3

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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