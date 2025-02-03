الإثنين 03 فبراير 2025
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سيدة تقتل زوجها وتلقي رأسه في سلة المهملات

الشرطة التركية، فيتو
الشرطة التركية، فيتو

اعتقلت الشرطة التركية امرأة بتهمة قتل زوجها وفصل رأسه عن جسده، ثم إلقاء الرأس في سلة المهملات.     

وقالت وسائل إعلام تركية إن أصدقاء الضحية، افتقدوه طوال 3 أيام، ليدخل الشك في نفوسهم، ويبلّغوا شقيقه.

 

منزل الضحية في قرية أكجاكويون في ولاية "جاناك كالي"

وحضر الشقيق إلى منزل الضحية في قرية "أكجاكويون" في ولاية "جاناك كالي"، ليفاجأ بجثته من دون رأس في المنزل، ويبلّغ الشرطة على الفور.

وبعد عمليات بحث أجرتها الشرطة في المنزل ومحيطه، فوجئ الجميع برأس الضحية ملقىً بسلة المهملات في المنزل.

 

دوافع الجريمة غير معروفة

واعتقلت الشرطة التركية الزوجة (56 عامًا)؛ بسبب الشكوك الكبيرة التي لاحقتها، إذ غادرت منزل زوجها منذ 3 أيام، لتقيم عند أحد ابنيها.

وما زالت دوافع الجريمة غير معروفة، كما أن إدانة الزوجة بشكل نهائي تنتظر انتهاء التحقيقات وتشريح جثة الضحية

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الشرطة التركية سلة المهملات أكجاكويون جاناك كالي دوافع الجريمة

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