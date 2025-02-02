سفير تركيا بالقاهرة: أشهر العلامات التجارية في العالم تشتري القماش من مصر

شارك السفير التركي في القاهرة صالح موطلو شن، في افتتاح معرض الدنيم والجينز الذي أقيم في القاهرة.

الشركات التركية تولي أهمية كبيرة للاستثمار في مصر

وجرى افتتاح المعرض من قبل السفير صالح موطلو شن وياسر عباس نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وجاء ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة اتحاد مصدري النسيج والمواد الخام في اسطنبول (İTHİB)، أحمد أوكسوز ومصطفى دنيزر رئيس مجلس الأعمال التركي المصري بمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي.

وفي كلمته الافتتاحية بالمعرض الذي أقيم بمشاركة نحو 55 شركة من 10 دول، منها 26 شركة تركية، قال السفير صالح موطلو شن إن غالبية إنتاج الدنيم في مصر يتم بواسطة شركات تركية، وأكبر شركتين تنتجا الدنيم في مصر هما شركة "شرباتي" وشركة "دي إن إم".

وقال السفير صالح موطلو شن إن الشركات التركية تولي أهمية كبيرة للاستثمار في مصر، وأنها حريصة على النمو في مصر من خلال إعادة استثمار ما تكسبه في مصر، وخير دليل على ذلك أن 26 شركة من أصل نحو 55 شركة مشاركة في المعرض شاركت في المعرض هي شركات تركية.

وأشار السفير شن إلى أن شركات تركية أخرى تنتج أيضًا ملابس الجينز، وأضاف أن أشهر العلامات التجارية العالمية تشترى أقمشة الجينز والبلو جينز من مصر، وأن الشركات التركية في مصر رائدة في إنتاج أقمشة الجينز والبلو جينز وتنمو باستمرار.

وأكد السفير شن أن العلاقات الصناعية والتجارية المربحة للجانبين بين تركيا ومصر تتجلي بشكل أقوى في قطاع المنسوجات، وخاصة أقمشة الدنيم والملابس.

حجم التجارة الثنائية بين تركيا ومصر

وقال السفير صالح موطلو شن إنه بدعم كامل من الرئيس رجب طيب أردوغان والرئيس عبد الفتاح السيسي، من المتوقع أن يستمر حجم التجارة الثنائية بين تركيا ومصر في الازدياد ليصل إلى 10 مليارات دولار هذا العام و15 مليار دولار خلال 5 سنوات.

وأكد السفير صالح موطلو شن الحوار والمشاورات الثنائيه المتعلق بالقضايا الاقيليمة مستمره بلا انقطاع مشيرا الى انه يوجد توافق كامل بين تركيا ومصر تجاه هدف الاستقرار والامن الإقليميين من اجل التنمية والازدهار.

وقال انه من الممكن ان تكون هناك زيارات رفيعة المستوى في الفترة القادمة لهذا الغرض.

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