أخبار الاقتصاد اليوم: موعد انطلاق الأوكازيون الشتوي بتخفيضات تصل 70 %.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. البورصة تخسر 3 مليارات جنيه بختام التعاملات

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين باستمرار على مدار اليوم.

رئيس رابطة تجار السيارات يكشف إشكالية الإفراج عن مركبات المعاقين

سيارات المعاقين، كشف المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، عن الإشكالية الخاصة بالإفراج عن سيارات المعاقين .

مشكلة الإفراج عن سيارات المعاقين

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": أن هناك شرط مستحيل تحقيقه على أرض الواقع بخصوص الافراج عن سيارات المعاقين متعلق بتحويل ثمن السياراة خلال 30 يوما من الحساب الشخصي للمعاق أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى.

أحوال المعاقين المادية

وتابع: 90 % من المعاقين بسطاء وأحوالهم المادية متدنية وليس لديهم حسابات بنكية لتحويل ثمن السيارة للوكيل في كوريا أو أي بلد اَخر.

القومي للاتصالات يفجر مفاجأة بشأن الهواتف المحمولة المستوردة

كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لـتنظيم الاتصالات عن مفاجأة بشأن الهواتف المحمولة المستوردة، قائلا: طبقا للقانون أي معدة اتصالات تدخل البلاد سواء هاتف محمول أو غيره يجب الحصول على تصريح من الجهاز القومي للاتصالات للتأكد من مدى مطابقته للمواصفات العالمية.



مطابقة الهواتف المستوردة للمواصفات

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "بدءًا من مطلع فبراير على كل مواطن التأكد من مدى مطابقة الهاتف المحمول للمواصفات القياسية وحاصل على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات".

أهمية تطبيق تليفوني

وتابع: "من خلال تطبيق تليفوني يمكن التعرف على حصول الهاتف المحمول على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وعمل إسكان بالرقم التعريفي، وبعدها يظهر للمستهلك إما مسجل وليس عليه أي جمارك أو ضرائب ويعمل من الناحية الفنية أو عليه جمارك ورسوم وضرائب وبالتالي يصبح غير معتمد ويجب دفع الرسوم خلال 90 يوما حتى لا يتم ايقاف الخدمة، والأمر الثالث يظهر أن الهاتف غير صالح فنيا وبالتالي يصبح كأنه قطعة حديدة كونه غير مطابق للمواصفات".

ولفت: "اعتمدنا أكثر من معمل دولي في أكثر من دولة بعلم المستوردين ويجب جلب شهادة من هذه المعامل لاعتماد الهاتف المستورد وأنه مطابق للمواصفات القياسية".

ارتفاع جديد في أسعار الذهب مساء اليوم الأحد 2 فبراير 2025

سعر الذهب، شهد الذهب ارتفاعا جديدا بنحو 10 جنيهات بختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 2 فبراير 2025 في السوق المحلية.

وترصد “فيتو” التحديث اللحظي لـ سعر الذهب اليوم في الصاغة أولًا بأول.

الاستثمار في الذهب من أهم أدوات الاستثمار

الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا، ومن هذه المميزات الآتي:

الاستثمار فى المعدن الأصفر وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.

الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.

الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.

الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

وزير الاستثمار يبحث مع وفد مجموعة بوخمسين الكويتية زيادة مشروعاتها بمصر

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية جواد بو خمسين رئيس مجلس إدارة مجموعة " بوخمسين القابضة " الكويتية، لاستعراض مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصري، في إطار زيارته الحالية لدولة الكويت الشقيقة.

جهود الدولة المصرية لتحسين مناخ الأعمال

كما تم استعراض جهود الدولة المصرية لتحسين مناخ الأعمال، وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض استثمارات الشركة في مصر في مجالات إدارة الفنادق والتمويل وإدارة المطاعم.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف التوسع في السوق المصري في مجال إدارة الفنادق حيث تدرس إنشاء فندقا جديدا باستثمارات 125 مليون دولار.

وأضاف «الخطيب» أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على تقليل زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى يومين فقط، كما تعمل أيضا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات الضريبية وبما يسهم في تخفيف الأعباء على كاهل المستثمرين، وكذا العمل على تقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة مع المشروعات الاستثمارية.



وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.

ومن جانبه أكد جواد بو خمسين رئيس مجلس إدارة مجموعة " بوخمسين القابضة " الكويتية حرص المجموعة على التواجد والتوسع بالسوق المصري باعتباره أحد المقاصد الاستثمارية الرئيسية بالمنطقة، مشيرا إلى أن المجموعة تعمل حاليا على إنشاء مشروعين جديدين بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة

وزير الاستثمار يبحث مع مجلس التعاون المصري الكويتي أوجه التعاون الاقتصادي

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطار زيارته الحالية لدولة الكويت الشقيقة، وفد مجلس التعاون الاقتصادي المصري الكويتي والذي يترأسه عن الجانب الكويتي محمد جاسم الصقر، حيث استعرض اللقاء أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وكذا جهود الدولة لتحسين مناخ الأعمال، وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري.



واستعرض الوزير أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتهيئة بيئة ومناخ الأعمال في مصر، لافتا إلى حرص الوزارة على التنسيق مع مجلس التعاون الكويتي لجذب المزيد من الاستثمارات الكويتية للسوق المصري.

وأكد «الخطيب» حرص الحكومة على إزالة التحديات التي تواجهها الشركات المستثمرة في مصر في كافة المجالات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذا التواصل مع المستثمرين والشركات الكويتية المستثمرة في مصر وتذليل العقبات التي تواجهها.

منح الرخصة الذهبية للمشروعات الاستثمارية الإستراتيجية

وأشار «الخطيب» إلى جهود الدولة فيما يتعلق بمنح الرخصة الذهبية للمشروعات الاستثمارية الإستراتيجية، حيث تم منح 44 رخصة ذهبية حتى الآن، لافتا إلى أن السوق المصري يمتلك عدد كبيرا من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، والتي تمثل فرصة استثمارية متميزة أمام دوائر الأعمال الكويتية.

هافال تستقبل فبراير بتخفيضات تصل لـ 60 ألف جنيه

أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية هافال بالسوق المصري، استقبال شهر فبراير بتخفيضات تصل إلى 60 ألف علي سيارات H6, Jolion FL & Jolion Pro، وذلك حتى نهاية شهر فبراير 2025.

مواصفات سيارات هافال H6



زودت سيارات هافال H6 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 152 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 233 نيوتن/ متر/ متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

وتتوفر بأربع فئات وهي؛ Standard وDeluxe وDeluxe SR وHigh Deluxe، وتتميز بمقصورتها الداخلية الواسعة والمريحة، بأسعار رسمية تبدأ من 1,350,000 جنيه وحتى 1,620,000 جنيه.



سيارة هافال Jolion Pro

تنتمي سيارة هافال Jolion Pro إلى فئة السيارات "الكروس أوفر" والمزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي "تيربو" ينتج قوة 148حصان، مع عزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك من طراز "DCT"، وتتوفر في فئة واحدة بسعر رسمي 1,420,000 جنيه.



سيارة هافال Jolion FL

تتميز سيارة Jolion FL بتصميمها الجذاب، وأدائها الاستثنائي، ووسائل الأمان الحديثة، والراحة الفائقة، وتعمل بمحرك تربو 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 148 حصان وعزم أقصى 220 نيوتن مع ناقل حركة ثنائي التعشيق 7 سرعات مدعم عبر نظام تزييت للتبريد Wet Clutches

وتتوفر بأسعار رسمية تبدأ من 1,150,000 جنيه وحتى 1,370,000 جنيه.

بالأرقام..أهم 10 دول مستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال عام 2024

رصد تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية في عام 2024.

أهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية في عام 2024 جاءت كالتالي:

1- احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول بقيمة صادرات 491 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 23%.

2- يليها السودان بقيمة 412 مليون دولار ونسبة تراجع 12%.

3- ليبيا بقيمة 333 مليون دولار ونسبة نمو 24%.

4- أمريكا بقيمة 330 مليون دولار ونسبة نمو 42%.

5- فلسطين بقيمة 299 مليون دولار ونسبة نمو 30%.

6- هولندا بقيمة 259 مليون دولار محققة نسبة نمو 103%.

7- الاردن بقيمة 247 مليون دولار محققة نسبة نمو 32%.

8- المغرب بقيمة 209 مليون دولار ونسبة نمو 68%.

9- اليمن بقيمة 202 مليون دولار ونسبة نمو 9%.

10- في المركز العاشر الإمارات بقيمة 195 مليون دولار ونسبة نمو 36% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة عام 2023.

6.1 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية المصرية في 2024 بنسبة نمو 21%

صرح محمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن قطاع الصناعات الغذائية المصرية قد حقق إنجازًا غير مسبوق خلال عام 2024، حيث تجاوزت قيمة الصادرات 6.1 مليار دولار، مسجلة نسبة نمو 21% مقارنة بعام 2023، وبزيادة قيمتها 1.059 مليار دولار.

قدرة المنتجات الغذائية المصرية على التنافسية في الأسواق العالمية

ويُعد هذا الرقم هو الأعلى في تاريخ صادرات القطاع، ليؤكد قدرة المنتجات الغذائية المصرية على التنافسية في الأسواق العالمية، بدعم من جهود الدولة في تعزيز الصادرات غير البترولية.

رئيس شعبة بناء السفن: حصة مصر من عوائد إصلاح السفن 200 مليون دولار

عقد على هامش معرض تعميق التصنيع المحلي في نسخته الثانية والذي تنظمه غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية في يومه الثاني جلسة حوارية حول صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر.

وأدار الجلسة اللواء ابراهيم الدسوقي رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن بالغرفة الهندسية وشارك فيها المهندس عادل نصير نائب رئيس الشعبة وماجد السومبكساني مدير احدى الترسانات بدمياط والمهندس محمد رحاب رئيس مكتب هيئة التصنيف الإنجليزية.

و قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية إن غرفة الصناعات الهندسية مستعدة لأي طلب ومواجهة اي قصور للنهوض بهذه الصناعة المهمة

وأوضح المهندس: نحن قمنا في الغرفة بزيارات ميدانية لهذه الصناعة في الإسكندرية والسويس وبورسعيد ووجدنا نشاط مهم قوي يستحق الدعم والمساندة ونحن في الغرفة ندعم صناعة بناء وإصلاح السفن بكل ما أوتينا من قوة.

وقدم اللواء إبراهيم الدسوقي عرضا لصناعة السفن في مصر ومنظمة هيئات التسجيل العالمية ولدينا ١٠ هيئات معتمدة في مصر وكلها تجمعها منظمة البحرية الدولية ونحن في مصر نعتمد مواصفاتها ومكوناتها.

وقال اللواء إبراهيم الدسوقي: إن كل منتج يدخل في بناء السفن يتم اعتماده طبقا للمواصفات الدولية التي أعدتها منظمة البحرية الدولية المعتمدة والمعترف بها من وزارة النقل المصرية.

البورصة تخسر 3 مليارات جنيه بختام تعاملات أول تداولات فبراير

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات أول تداولات شهر فبراير 2025 اليوم الأحد. وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.226 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 29917 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 37219 نقطة، وانخفاض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 13160 نقطة.



وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 8580 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 11726 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3175 نقطة.

تعاملات نهاية الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الخميس الماضي 30 يناير 2025، آخر جلسات الأسبوع وشهر يناير.

وربح رأس المال السوقي نحو 2 مليار جنيه، ليغلق عند 2.229 تريليون جنيه.



"المصري للتأمين" يرصد آليات صعود تطبيق DeepSeek ومقارنته مع ChatGPT

أصبح تطبيق DeepSeek التطبيق المجاني الأكثر تنزيلًا في الولايات المتحدة بعد أسبوع واحد فقط من إطلاقه. وقد أثار صعوده المفاجئ موجة من الصدمة في وول ستريت، حيث انخفضت الأسهم الأمريكية بشكل حاد يوم الاثنين 26 يناير 2025. ومع أدائه المماثل لمنافسه ChatGPT ولكن بتكلفة زهيدة، يهدد التطبيق الناشئ هالة القوة التي تحيط بصناعة التكنولوجيا الأمريكية.

وقال الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية أنه بدأت شركة DeepSeek تجذب اهتمامًا متزايدًا في مجال الذكاء الاصطناعي منذ ديسمبر 2024، عندما أطلقت نموذجًا جديدًا أكدت أنه يضاهي إصدارات مماثلة من شركات أمريكية مثل OpenAI، المطورة لـ ChatGPT، مع ميزة تفوقه من حيث الكفاءة والتكلفة، بفضل استغلاله الفعّال للشرائح الباهظة من Nvidia في تدريب أنظمته على كميات هائلة من البيانات. وازدادت شهرة مساعدها الذكي بعد توفره على متجري Apple وGoogle في مطلع عام 2025.

وبحلول 26 يناير 2025، تصدّر مساعد الذكاء الاصطناعي من DeepSeek قائمة التطبيقات المجانية الأكثر تحميلًا، مما أثار نقاشات حول المنافسة بين الولايات المتحدة والصين في سباق تطوير الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، أعرب بعض خبراء التكنولوجيا الأمريكيين عن قلقهم إزاء تمكن شركة صينية ناشئة من مجاراة الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، وبتكلفة أقل بكثير.



وقد أحدثت شركة DeepSeek مفاجأة في مجتمع التكنولوجيا بإطلاقها نماذج ذكاء اصطناعي قادرة على منافسة منتجات متقدمة من شركات أمريكية مثل OpenAI وAnthropic. وكان نموذجها "الاستدلال" R1، الذي طُرح في مطلع 2025، قد لفت انتباه الباحثين والمستثمرين، واستدعى ردود فعل واسعة من كبار خبراء الذكاء الاصطناعي.

وفي غضون أسبوع واحد فقط، تمكن تطبيق DeepSeek R1 من إزاحة ChatGPT عن صدارة متجر App Store، مما أحدث اضطرابًا في سوق الأسهم، ووجه تهديدًا مباشرًا لشركة OpenAI وللهيمنة الأمريكية على قطاع الذكاء الاصطناعي.

بعد قرارات ترامب المثيرة للغضب، خبير اقتصادي يوجه رسالة عاجلة للمسئولين المصريين

قرارات ترامب، وجه الخبير الاقتصادي هاني توفيق رسالة عاجلة للمسئولين المصريين، طالبهم بضرورة إنشاء لجنة لإدارة المخاطر، استعدادًا لقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قرر فرض ضرائب جمركية على واردات بعض الدول ومنها كندا والبرازيل والمكسيك.

هاني توفيق يطالب بإنشاء لجنة لادارة المخاطر استعدادا لقرارات ترامب بفرض ضرائب على واردات الدول

وقال الخبير الاقتصادي هاني توفيق عن قرار ترامب فرض ضرائب على بعض واردات بعض الدول لأمريكا "كندا تفرض رسومًا جمركية على واردات أمريكا، وستعقبها قرارات مشابهة من الدول العديدة المتأثرة أو التى ستتأثر سلبًا من الاخ ترامپ، وعلى رأسها الدول النامية."

ووجه هاني توفيق رسالة للمسئولين المصريين بشأن قرار ترامب فرض ضرائب على واردات الدول، فقال: "هذا يؤكد حتمية إنشاء لجنة لادارة المخاطر للاستعداد لهذه القرارات، مع التركيز على كل ما هو من شأنه توطين الصناعة المحلية."

وزير الاتصالات: تحول غير مسبوق للقطاع التكنولوجي خلال العامين الماضيين

أكد د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هناك حراكا وتحولا غير مسبوق فى دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الساحة الدولية خلال العامين الماضيين حيث بات يعيد تشكيل الاقتصادات ويحدث ثورة فى الصناعات ويغير المجتمعات بصورة مطردة.

التداخل مع مختلف القطاعات

أشار إلى أن التكنولوجيات البازغة مثل الذكاء الاصطناعى وسلاسل الكتل والحوسبة الكمومية وإنترنت الأشياء لم تعد وعودا مستقبلية بل أضحت القوى الدافعة للعالم اليوم سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وتتداخل مع مختلف القطاعات بما فى ذلك الزراعة والصحة والتعليم والقطاع المصرفى وغيرها.

جاء ذلك فى كلمة د. عمرو طلعت فى الجلسة الافتتاحية لدائرة الحوار العربية حول "الذكاء الاصطناعى فى العالم العربى تطبيقات مبتكرة وتحديات أخلاقية" التى تنعقد على مدار يومين تحت رعاية ورئاسة أحمد أبو الغيط الأمين العام الجامعة الدول العربية ورئيس لجنة التنسيق العليا للعمل العربى المشترك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية؛ وذلك بحضور د. إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، ود. عبد المجيد عبدالله البنيان رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ومحمد اليماحى رئيس البرلمان العربى.

وأعرب د. عمرو طلعت عن سعادته بالتواجد فى هذا المحفل العلمى المتميز فى رحاب جامعة الدول العربية التى تزخر بتاريخ حافل من التعاون السياسى والاقتصادى والاجتماعى وكذلك التكنولوجى الذى أصبح ركنا كينا فى القضايا التى تعيد تشكيل العالم وتمثل أولوية فى ملفات التعاون العربى المشترك؛ مثمنا على مبادرة عقد "دائرة الحوار العربى حول الذكاء الاصناعى فى العالم العربى" والتى تأتى بالتزامن مع الاحتفاء بمرور ثمانين عامًا على تأسيس جامعة الدول العربية حيث توفر منصة فريدة للتفاعل البناء وتبادل المعرفة بهدف صياغة رؤى مشتركة واستراتيجيات مستقبلية تعكس محورية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كممكن فاعل لكافة القطاعات فى الدول العربية.

انطلاق الأوكازيون الشتوي غدًا بتخفيضات تصل لـ 70%

الأوكازيون الشتوي 2025، يبدأ الأوكازيون الشتوي لموسم شتاء 2025، غدًا الإثنين الموافق 3 فبراير الجاري ويستمر لمدة شهر كامل، ويشمل المحال التجارية للملابس الجاهزة والأحذية والمنتجات الجلدية والأكسسوارات والمفروشات وغيرها.

الأوكازيون الشتوي لموسم شتاء 2025 تنطلق فعالياته غدًا

وقالت سماح هيكل عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة: إن الأوكازيون الشتوي لموسم شتاء 2025 تنطلق فعالياته غدًا الإثنين الموافق 3 فبراير ويستمر لمدة شهر كامل.

تخفيضات أوكازيون شتاء 2025 تصل لـ 70%

وأوضحت عضو مجلس إدارة الشعبة لـ «فيتو» أن تخفيضات الأوكازيون الشتوي على الملابس الجاهزة تتراوح بين 20 و70 %.

المحلات التجارية بدأت في الاستعداد لفعاليات الأوكازيون الشتوي

وأشارت إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية بدأت المحلات التجارية في الاستعداد لفعاليات الأوكازيون الشتوي، من خلال التقدم بطلب المشاركة لأقرب مديرية تموين تابعة لدائرتها.

الإحصاء: 4.01% انخفاض في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء اليـــوم الأحد البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر نوفمبر 2024.

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 108.36 خلال شهر نوفمبر 2024 (أولـي) مقابل 112.89 خلال شهر أكتوبر 2024 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 4.01٪.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعًا:

بلـــغ الرقـــم القيـاســـي لصناعة منتجات التبغ 172.47 خــــــلال شـــهــــر نوفمبر 2024 مــقــــارنـــة بشـــهـــر أكتوبر 2024 حيــــث بلــــغ 159.36 بنســــبــــه ارتفاع قــدرهـــا 8.23٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

بــلـــغ الــرقـــم القيــاســـي لصناعة الأجهزة الكهربائية 93.28 خــلال شــهـر نوفمبر 2024 مقـارنة بشهـر أكتوبر 2024 حيـث بـلـغ 85.10 بنــسـبـــه ارتفاع قـدرهــــا 9.61٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضًا:

بلــــغ الــرقــــم القيـــاســــي لصناعة المنسوجات 161.23 خــــلال شهــر نوفمبر 2024 مقــارنة بشــهــر أكتوبر 2024 حيــث بلــــغ 166.32 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 3.06 ٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

بلــغ الرقــــم القيـاســي لصناعة الملابس الجاهزة 217.42 خـــلال شهــــر نوفمبر 2024 مقــارنـة بشــهر أكتوبر 2024 حــيــث بــــلـــغ 223.54 بــنســبـة انخفاض قـدرهـا 2.74٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

شعبة الذهب والمعادن: 6.6% زيادة في سعر الذهب العالمي خلال يناير 2025

شهد سوق الذهب العالمي تحولًا كبيرًا في يناير 2025، حيث ارتفع سعر الذهب بنسبة 6.6%، ليُسجل أول ارتفاع شهري بعد انخفاض استمر لمدة شهرين متتاليين، بحسب النشرة الأسبوعية لشعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية.

ومن جانبه، قال محسن فوزي عضو مجلس إدارة الشعبة، إن هذا الارتفاع يُعتبر مؤشرًا إيجابيًا قويًا للذهب خلال أول شهر من عام 2025، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة، والمخاوف من نشوب حرب تجارية تعصف بحركة التجارة مما ساهم في زيادة الطلب على الملاذ الآمن.

وأضاف، أن سعر الذهب خلال يناير 2025 وصل إلى مستوى تاريخي جديد فوق 2800 دولارًا، متجاوزًا الأرقام القياسية السابقة التي سجلها في أكتوبر الماضي، ويعود هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي، بالإضافة إلى تراجع قيمة العملات الرئيسية مثل الدولار الأمريكي في بعض الجلسات، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء للذهب كوسيلة لحماية أموالهم من التقلبات المتوقعة بعد وصول دونالد ترامب للبيت الأبيض.



وأوضح "فوزي" أن التوقعات حول مستقبل أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ساهمت في تعزيز جاذبية الذهب كأداة استثمارية، بالإضافة إلى ذلك، شهدت الأسواق الناشئة، وخاصة في آسيا، زيادة في شراء الذهب كجزء من الاستعدادات للاحتفالات التقليدية في هذه الأسواق.



وتابع عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، أن هذا الأداء القوي للذهب في يناير 2025 يعكس ثقة المستثمرين في المعدن النفيس كأحد أهم الأصول الآمنة على المدى الطويل، ويُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الصعودي في الأشهر المقبلة إذا استمرت العوامل الاقتصادية والسياسية الداعمة له

تنمية المشروعات: 500 مليون جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة خلال يناير

قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بضخ تمويلات تزيد عن 500 مليون جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع كبرى البنوك والمؤسسات المالية بالإضافة الي أنشطته التمويلية من خلال فروعه علي مستوي الجمهورية.

ويأتى ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بدعم هذا القطاع الهام وإتاحة التمويلات اللازمة للمواطنين والشباب بكافة المحافظات لبدء مشروعات جديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة بهدف زيادة مساهمة هذه المشروعات في الناتج القومي وتوفير فرص عمل ناجحة ومستقرة لأصحاب هذه المشروعات والعاملين فيها.

تعاون مثمر مع بنك مصر والبنك التجاري الدولي

وأوضح باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز قام بتوقيع عقد مع بنك مصر قدره 300 مليون جنيه "مشروع تمكين للتمويل متناهي الصغر (2)" يقدمهم الجهاز لتمويل حوالي 3 آلاف مشروع متناهي الصغر من خلال بنك مصر الذي نتشرف بالتعاون معه والاستفادة من خبراته التمويلية وانتشاره الجغرافي بكافة المحافظات والقرى والمراكز على مستوى الجمهورية مشيرا إلى أن حجم التمويل يصل إلى نصف مليون جنيه بالنسبة للمستفيد الواحد.

وأضاف رحمي أن 40 % من قيمة التمويلات المتاحة من خلال العقد الجديد سيتم تخصيصها إلى المشروعات الصناعية / التصنيع الزراعي والأنشطة المرتبطة بهما بالإضافة إلى تشجيع المشروعات غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمي.

الضرائب: حريصون على تطبيق حزمة التسهيلات فور صدور القوانين والقرارات التنفيذية

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية يدعم بقوة تنفيذ التسهيلات الضريبية، مشيرة إلى حرصه الشديد على تقديم حزمة الحوافز والإجراءات المرنة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، وتعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، وتأكيده الدائم على أهمية تطوير النظام الضريبي ليكون محفزًا للاستثمار وشريكًا في تحقيق النمو الاقتصادي.

تطبيق حزمة التسهيلات فور صدور القوانين والقرارات التنفيذية

قالت إن موافقة مجلس النواب على قوانين «الحوافز والتسهيلات الضريبية» تُعد خطوة رئيسية لعودة الثقة والمساندة والشراكة مع مجتمع الأعمال، في إطار مسار وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتقديم خدمات ضريبية ميسرة وأكثر مرونة تدعم شركائنا الممولين للنمو والتوسع، موضحةً أننا حريصون على تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية فور صدور القوانين والقرارات التنفيذية اللازمة.

أوضحت أن التسهيلات تتضمن عدم توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024، مع السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريا، أما الحالات الدفترية فيتم تسوية المنازعة من خلال سداد أصل الضريبة ويتم التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير والضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، ويتم سداد الضريبة والمستحقات الضريبية خلال سنة من تاريخ الإخطار بنموذج السداد، وذلك على أربع فترات تبدأ الفترة الأولى خلال ثلاثة شهور من تاريخ الإخطار بنموذج السداد، ولا يتم حساب مقابل تأخير على الضريبة الأصلية خلال فترة التقسيط.

6.1 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية المصرية في 2024 بنسبة نمو 21%

صرح محمود بزان رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن قطاع الصناعات الغذائية المصرية قد حقق إنجازًا غير مسبوق خلال عام 2024، حيث تجاوزت قيمة الصادرات 6.1 مليار دولار، مسجلة نسبة نمو 21% مقارنة بعام 2023، وبزيادة قيمتها 1.059 مليار دولار.

ويُعد هذا الرقم هو الأعلى في تاريخ صادرات القطاع، ليؤكد قدرة المنتجات الغذائية المصرية على التنافسية في الأسواق العالمية، بدعم من جهود الدولة في تعزيز الصادرات غير البترولية.

نمو الصادرات إلى الأسواق العربية، الأوروبية، والأمريكية

وشهد عام 2024 توسعًا ملحوظًا في الأسواق التصديرية، حيث نمت الصادرات إلى الأسواق العربية، الأوروبية، والأمريكية، إلى جانب تعميق العلاقات التجارية مع الدول الأفريقية.

كما عزز المجلس التصديري جهوده في دعم الشركات المصدرة من خلال تطوير التدريب، التحليل التسويقي، المشاركة في المعارض الدولية، وتنفيذ مشروعات تنموية واستراتيجية لتمكين المصدرين من تحقيق اختراقات جديدة في الأسواق العالمية.

وفيما يلي نظرة تفصيلية لأداء الصادرات خلال عام 2024 وأهم الأنشطة التي نفذها المجلس لدعم القطاع:

• تربعت الصادرات إلى الدول العربية على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية في عام 2024، بقيمة 3276 مليون دولار، تمثل 54% من إجمالي الصادرات الغذائية، محققة نسبة نمو في القيمة 20%. يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1168 مليون دولار بنسبة نمو 32% وتمثل 19% من إجمالي الصادرات. الدول الأفريقية غير العربية بقيمة 513 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات، وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 10%. الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 330 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، محققة نسبة نمو بلغت 42%. باقي المجموعات الدولية بقيمة 833 مليون دولار، والتي تمثل 14% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة، محققة نسبة نمو 12%.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.