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اقتصاد

2.84 مليار دولار صادرات الملابس الجاهزة في 2024

فاضل مرزوق
فاضل مرزوق

 كشف المجلس التصديري للملابس الجاهزة، ارتفاع صادرات القطاع 18 % لتسجل 2.84 مليار دولار 2024 مقابل 2.41 مليارات دولار في 2023.

وأشار تقرير المجلس التصديري للملابس برئاسة المهندس فاضل مرزوق، إلى أن صادرات القطاع إلى الولايات المتحدة الأميركية ارتفعت بنسبة 17% لتسجل 1.19 مليارات دولار خلال عام 2024 مقابل 1.01 مليار دولار في 2023.

كما كشف تقرير المجلس، أن صادرات الملابس إلى أوروبا قفزت بنسبة 34% لتسجل 689 مليون دولار مقابل 514 مليون دولار خلال 2023، في إطار النمو الملحوظ لصادرات القطاع إلى دول الاتحاد الأوروبي كأحد أهم الأسواق المستقبلة للملابس.

 

وارتفعت الصادرات إلى الدول الأفريقية غير العربية بنسبة 140% لتسجل 8.7 ملايين دولار خلال 2024 مقابل 3.6 ملايين دولار في 2023، كما ارتفعت الصادرات إلى الدول العربية بنسبة 4 %.

وجاءت تركيا في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأميركية من حيث استيراد الملابس من مصر، لتحقق الصادرات لتركيا ارتفاعًا بنسبة 9 % لتسجل 242 مليون دولار مقابل 222 مليون دولار.

وبشأن مستهدفات العام 2025، كشف فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس، أن المجلس يستهدف نسبة نمو سنوي لا تقل عن 20 % إلى مستويات 3.3 مليار دولار بنهاية 2025، مع التأكيد على استكمال برنامج المجلس لاستهداف الأسواق الدولية، في ظل دعم قوي مقدم للمنافسين في الأسواق المجاورة.

وأضاف مرزوق، أن هناك خطة للمجلس التصديري للملابس لتنظيم عدد من الفعاليات والبعثات التجارية الدولية من أجل تحقيق رؤية المجلس لزيادة الصادرات خلال عام 2025.

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