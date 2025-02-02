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خارج الحدود

ترامب يوقع مرسوما حول فرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد على مرسوم حول فرض الرسوم على الصادرات من 3 أكبر شركاء تجاريين للولايات المتحدة، هم؛ كندا والمكسيك والصين.

وذكر البيت الأبيض أن السلع الواردة من الصين ستفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 10%، إضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية، وفق وكالة «فرانس برس».

 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق، عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا، و10% على المنتجات القادمة من الصين، وذلك لما قال إنه "مكافحة تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية".

كما هدد بفرض تعريفة جمركية إضافية بنسبة 10% على جميع المنتجات القادمة من الصين، قائلًا: إن البلاد تشحن مخدرات غير مشروعة إلى الولايات المتحدة.

وهذه الخطوة جاءت ضمن سلسلة من التهديدات التي أطلقها ترامب ضد الدول التي يعتقد أنها لا تلتزم بالمعايير التجارية العادلة.

 


وقبل وقت سابق، قال المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى أمريكا اللاتينية ماوريسيو كلافير كاروني، اليوم الجمعة:" إن  إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتبر قناة بنما أصولا استراتيجية".

ترامب يعتبر قناة بنما أصولا استراتيجية


وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة قال المبعوث الأمريكي: "في النهاية نحن نتحدث عن أصول استراتيجية مهمة وأساسية وبالطبع إذا كان القرن الحادي والعشرين هو قرن أمريكا، والعصر الذهبي للسياسة الخارجية الأمريكية، فإن هذا يعني أننا سنواجه تحديات كبيرة".


وأضاف كاروني: "أن هذه الأصول الاستراتيجية لن تكون تحت السيطرة الصينية سواء بحكم الأمر الواقع أو بحكم القانون".

ترامب يسعى للسيطرة على قناة بنما 


ويقوم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بزيارة بنما والسلفادور وكوستاريكا وجواتيمالا وجمهورية الدومينيكان من 1 إلى 6 فبراير المقبل، حيث سيلتقي بمسؤولين حكوميين وممثلين عن رجال الأعمال.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الزيارة تهدف إلى تطوير التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة وتهريب المخدرات.


وفي خطاب تنصيبه، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة تنوي استعادة السيطرة على قناة بنما، التي قال إنها "تم تسليمها إلى بنما"، لكنها الآن وقعت تحت النفوذ الصيني.

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الرئيس الأمريكى دونالد ترامب كندا المكسيك الصين البيت الأبيض

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