بمشاركة 210 شركات، افتتاح النسخة الثانية من معرض تعميق التصنيع

تنطلق فعاليات المعرض السنوي "تعميق التصنيع المحلي للصناعات الهندسية " في نسخته الثانية غدا السبت ويستمر حتى ٣ فبراير المقبل بمركز المعارض بمدينة نصر في صالتين بالمعرض وهما ١ و٢ بمشاركة ٢١٠ شركات عارضة، برعاية من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير واتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدي.

وتأتي هذه النسخة بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولي للمعرض عام ٢٠٢٤، وتم بالفعل تحقيق العديد من الشراكات الناجحة التي تهدف إلى تحقيق تكامل صناعي ما أدى إلى تراجع الفاتورة الاستيرادية لقطاع الصناعات الهندسية ومستلزماته، وزادت نسبة الصادرات الهندسية بشكل كبير وكل هذا نتاج جهود الغرفة في تحقيق تكامل صناعي وتواصل مباشر بين المصنعين وبعضهم.



وأوضح محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية المنظمة للمعرض أن جميع العارضين وتكاليف المعرض على نفقة غرفة الصناعات الهندسية كنوع من الدعم والمساندة لمصنعي وأعضاء الغرفة الذين يزيد عدده على ١٥ ألف مشارك يمثلون ١٥ ألف منشأة صناعية هندسية في مصر.

وجّه محمد المهندس الدعوة لجموع المصنعين لزيادة المعرض والاستفادة من العارضين وتحقيق تكامل صناعي؛ للحد من فاتورة الاستيراد لمستلزمات صناعة هذا القطاع المهم

وأكد أن المعرض مفتوح لزيارة الجميع دون استثناء ومجانا لجميع الزوار.

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