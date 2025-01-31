الجمعة 31 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

بمشاركة 210 شركات، افتتاح النسخة الثانية من معرض تعميق التصنيع

محمد المهندس
محمد المهندس

تنطلق  فعاليات المعرض السنوي "تعميق التصنيع المحلي للصناعات الهندسية " في نسخته الثانية غدا السبت  ويستمر حتى ٣ فبراير المقبل بمركز المعارض بمدينة نصر في صالتين بالمعرض وهما  ١ و٢ بمشاركة ٢١٠ شركات عارضة، برعاية  من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير واتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدي.

وتأتي هذه النسخة بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولي للمعرض عام ٢٠٢٤، وتم بالفعل تحقيق العديد من الشراكات الناجحة التي تهدف إلى تحقيق تكامل صناعي ما أدى إلى تراجع الفاتورة الاستيرادية لقطاع الصناعات الهندسية ومستلزماته، وزادت نسبة الصادرات الهندسية بشكل كبير وكل هذا نتاج جهود الغرفة في تحقيق تكامل صناعي وتواصل مباشر بين المصنعين وبعضهم.


وأوضح محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية المنظمة للمعرض أن جميع العارضين وتكاليف المعرض على نفقة غرفة الصناعات الهندسية كنوع من الدعم والمساندة لمصنعي وأعضاء الغرفة الذين يزيد عدده على ١٥ ألف مشارك يمثلون ١٥ ألف منشأة صناعية هندسية في مصر.

وجّه محمد المهندس الدعوة لجموع المصنعين لزيادة المعرض والاستفادة من العارضين وتحقيق تكامل صناعي؛ للحد من فاتورة الاستيراد لمستلزمات صناعة هذا القطاع المهم

وأكد  أن المعرض مفتوح لزيارة الجميع دون استثناء ومجانا لجميع الزوار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التصنيع المحلي نائب رئيس مجلس الوزراء الصناعة و النقل الصناعات الهندسية
ads

الأكثر قراءة

مصادر بالزراعة تكشف تفاصيل افتراس أحد الأسود لـ غفير بحديقة حيوان الفيوم

مصرع حارس افترسه أحد أسود حديقة الحيوان بالفيوم

مصرع طفل لدغه ثعبان أمام منزله بسوهاج

وظائف مياه الشرب والصرف الصحي 2025،الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم

كوتيسا يصدم الأهلي بقراره بشأن الانتقال للأحمر

التخصصات المطلوبة للتقديم لوظائف وزارة العمل الجديدة بالإمارات وخطوات التقديم

زيادة أسعار بيبسي بلاستيك في الأسواق بدءا من أول فبراير

في مراحلها الأخيرة، موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

منوعات

المزيد

ابتلعته الأرض بسيارته، فرق الإنقاذ تحاول إخراج سائق من حفرة باليابان (فيديو)

الاحتلال يعتقل عريسا من حفل زفافه في الخليل (صور)

سجون الاحتلال توزع أساور على الأسرى الفلسطينيين المحررين

أسرار مدينة مفقودة عمرها 600 عام مدفونة تحت الغابات المكسيكية

المزيد

خدمات

المزيد

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالسوق المحلية

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

مواجهات قوية في ملحق دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

5 أحاديث عن استحباب صيام شهر شعبان

علي جمعة من معرض الكتاب: الجهل وعدم القدرة على رد الشبهات من أبرز أسباب إنكار السنة

كيف تتغير خصائص النار في الآخرة؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية