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اقتصاد

بالأرقام، أهم 9 سلع غذائية اخترقت الأسواق الدولية خلال عام 2024

صادرات الصناعات الغذائية
صادرات الصناعات الغذائية

رصد تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أهم السلع الغذائية المصدرة في عام 2024

 وجاءت  أهم السلع الغذائية المصدرة في عام 2024، جاءت كالتالى: 

1- تصدرت القائمة صادرات مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 532 مليون دولار وبنسبة نمو 6% مقارنة بصادرات عام 2023. 

 

2- يليها الدقيق والجريش بقيمة 464 مليون دولار، محققة نسبة نمو 11%. 

3- السكر بقيمة 407 مليون دولار ونسبة تراجع 16%. 

4- الفراولة المجمدة بقيمة 381 مليون دولار ونسبة زيادة 14%.

5-  زيوت طعام بقيمة 319 مليون دولار ونسبة نمو 172%. 

6- عصائر بقيمة 279 مليون دولار ونسبة نمو 77%. بسكويت ومصنعات من الحبوب بقيمة 269 مليون دولار ونسبة نمو 27%.

7-  خضار مجمد بقيمة 260 مليون دولار ونسبة نمو 26%. 

8- زيتون مائدة بقيمة 242 مليون دولار ونسبة نمو 47%

9-  بطاطس مجمدة بقيمة 222 مليون دولار ونسبة نمو 923%.

6.1 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية المصرية في 2024 بنسبة نمو 21%

صرح  محمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن قطاع الصناعات الغذائية المصرية قد حقق إنجازًا غير مسبوق خلال عام 2024، حيث تجاوزت قيمة الصادرات 6.1 مليار دولار، مسجلة نسبة نمو 21% مقارنة بعام 2023، وبزيادة قيمتها 1.059 مليار دولار. 

 

ويُعد هذا الرقم هو الأعلى في تاريخ صادرات القطاع، ليؤكد قدرة المنتجات الغذائية المصرية على التنافسية في الأسواق العالمية، بدعم من جهود الدولة في تعزيز الصادرات غير البترولية.

 

 

 

نمو الصادرات إلى الأسواق العربية، الأوروبية، والأمريكية

وشهد عام 2024 توسعًا ملحوظًا في الأسواق التصديرية، حيث نمت الصادرات إلى الأسواق العربية، الأوروبية، والأمريكية، إلى جانب تعميق العلاقات التجارية مع الدول الأفريقية.

 كما عزز المجلس التصديري جهوده في دعم الشركات المصدرة من خلال تطوير التدريب، التحليل التسويقي، المشاركة في المعارض الدولية، وتنفيذ مشروعات تنموية واستراتيجية لتمكين المصدرين من تحقيق اختراقات جديدة في الأسواق العالمية.

 

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المجلس التصديري للصناعات الغذائية صناعات الغذائية صناعة المشروبات
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