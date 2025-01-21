المصري للتأمين: إطلاق برنامج InsurGrow لتطوير منتجات تأمينية جديدة ومبتكرة

أعلن الاتحاد المصري للتأمين عن إطلاق برنامج " InsurGrow " من قبل GIZ مصر، بالتعاون مع Changelabs، وRMC، وFinProbity Solutions، والاتحاد المصري للتأمين.

أهمية برنامج " InsurGrow "

وسيساعد هذا البرنامج شركات التأمين القائمة على التوسع فى إطلاق المنتجات الموجهة نحو الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs).

وفي سياق نظام بيئي ناشئ سريع التطور، وبإعتبار أن الشركات الصغيرة والمتوسطة من المساهمين الرئيسيين في توفير فرص العمل الجديدة في الاقتصاد المصري، لقد قامت GIZ مصر نيابة عن الحكومة الألمانية بالتعاون مع Changelabs, الإقليمي، وRMC التي تتخذ من دبي مقرًا لها، وFinProbity الأفريقية، والاتحاد المصري للتأمين، لتصميم وتنفيذ برنامج متخصص يساعد شركات التأمين القائمة على إبتكار منتجات جديدة موجهة نحو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير المنتجات القائمة، مع تعزيز قدرتها من خلال التدريب على يد خبراء دوليين.

وسيقوم " InsurGrow" بدعم الشركات الرائدة في مجال التأمين في مصر لتطوير منتجاتها، وإنشاء قنوات توزيع جديدة، واكتساب المزيد من العملاء، وبناء شراكات استراتيجية، وتحسين البيئة التشغيلية.

موعد انطلاق برنامج " InsurGrow"

وسيبدأ برنامج " InsurGrow" في فبراير 2025 من خلال التدريب على يد عدد من الخبراء الدوليين، وسينتهي في 2026 مع قمة صناعة التأمين الرائدة، الأولى من نوعها في المنطقة.

ويعد الوصول إلى الفئات التي لا تصل إليهم المنتجات التأمينية المناسبة تحديًا كبيرًا، ولكنه يشكل أيضًا فرصة،حيث تتعاون GIZ مصر مع أصحاب المصلحة من صناعة التأمين لتطوير منتجات تأمين مخصصة لتلك الفئات، وتحسين نماذج التوزيع، وتسليط الضوء على دور التأمين في نمو الأعمال وحماية الأفراد، ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز قدرة القطاع، وتعزيز تبادل المعرفة، والمساهمة على تحسين بيئة العمل، وفي هذا السياق صرح أندرياس روب - رئيس برنامج تطوير القطاع الخاص في GIZ مصر قائلًا: نحن فخورون بدعم إطلاق " InsurGrow"، وهو برنامج تطوير لشركات التأمين وخطوة هامة نحو بناء نظام تأمين مرن وشامل ومستدام في مصر.

تنفيذ برنامج " InsurGrow"

ويتم تنفيذ هذا البرنامج من خلال مشروع شراكات العمل وتعز٨يز الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر (JP-SME) الذي تنفذه GIZ مصر، والذي يهدف إلى تعزيز الشراكات بين الشركات المصرية والدولية، مما يؤدي إلى المزيد من فرص العمل ونمو أفضل للأعمال، ويعد مشروع JP-SME جزءًا من المبادرة الخاصة "العمل اللائق من أجل انتقال عادل" التابعة لوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ).

وأضاف كريم سمرا - المدير التنفيذي Changelabs -أن هذا البرنامج الأول من نوعه سيوفر لقادة صناعة التأمين أفضل الأدوات التقنية من الدرجة الأولى والوصول المنظم للأسواق المستهدفة ليتمكنوا من خدمة القطاع الهام والمتنامي من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من نقص في المنتجات الحالية.

ويشمل برنامج " InsurGrow"على خبراء من القطاع الذين سيقدمون سلسلة من التدريبات الشاملة لبناء القدرات حول تطوير المنتجات، وإدارة المخاطر، والصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل لشركات التأمين المختارة، ومن المتوقع أن يستخدم المشاركون في التدريب المعرفة والمهارات الجديدة لتحسين الأداء، ورفع معايير الصناعة، والمساهمة في تحسين جودة الوظائف.

وصرح محمد فتحي - المدير التنفيذي لـ "RMC"أن المعرفة التي لا يتم مشاركتها هي معرفة مفقودة، ونحن ندعو شركات التأمين للانضمام إلينا في ثورة إدارة المخاطر وسد الفجوة العالمية ونحن ملتزمون بتمكين المتخصصين في التأمين ومديرو المخاطر خاصة في الأسواق الناشئة مثل مصر، وذلك من خلال التدريب المخصص والأدوات المبتكرة والاستفادة من قوة التعاون، حيث نهدف إلى تقليل معدلات الخسائر وبناء المرونة وتعزيز بيئات عمل أكثر أمانًا واستدامة."

كيف تستفيد شركات التأمين من برنامج " InsurGrow"

وستحصل شركات التأمين المشاركة على الدعم المخصص والاستشارات والتدريبات ذات الصلة من خبراء التأمين العالميين، وسيتكون برنامج " InsurGrow" من اجتماعات تدريب استكشافية وتدريبات رفيعة المستوى في إدارة المخاطر وتطوير المنتجات لمديري المخاطر ومكتتبي تأمين الممتلكات والعملاء، وفى ختام البرنامج ستقام فعالية على مستوى الصناعة حيث ستوفر للشركات الفرصة للتواصل مع الشركاء واكتساب العملاء.

وأضاف Lemmy Manje - الرئيس التنفيذي لـ FinProbity Solutionsان اتباع دورة تطوير المنتجات التي تركز على العميل أمر بالغ الأهمية لتصميم وتقديم منتجات التأمين المناسبة لأي شريحة من السوق، ومن خلال " InsurGrow"ستستفيد الشركات من التدريب والتوجيه للحصول على المهارات والأدوات العملية لتطبيق أساليب التصميم للوصول إلى المنتجات التأمينية وقنوات التوزيع المناسبة.

وأشار علاء الزهيري - رئيس الاتحاد المصري للتأمين - إلى أن هناك تاريخا حافلا من التعاون المثمر بين GIZ والاتحاد المصري للتأمين، ويأتي برنامج " InsurGrow" كأحد مخرجات هذا التعاون، كما أنه يمثل أهمية بالغة في تعزيز قدرة صناعة التأمين على خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل فعال، وذلك من خلال التركيز على الابتكار والتعاون والتدريب المخصص،وأكد سيادته على أن الاتحاد يسعى إلى تزويد شركات التأمين بالأدوات والمعرفة اللازمة لإنشاء حلول تأمينية فعالة لهذا القطاع الحيوي.

ويقوم برنامج " InsurGrow" حاليًا بتلقى الطلبات من شركات التأمين التي لديها القدرة والرغبة في خدمة المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع تعزيز الربحية، وسلامة مكان العمل، والصحة، وتطوير الأداء الوظيفي، ومن الجدير بالذكر أن الموعد النهائي للتقديم هو 22 يناير 2025.

ويهدف الاتحاد المصري للتأمين إلى رفع مستوى صناعة التأمين والمهن المرتبطة بها، وتنظيم المنافسة، وتعزيز الروابط العلمية والثقافية والعلاقات الاجتماعية بين الشركات والجمعيات الأعضاء والجهات المعنية بالتأمين داخل وخارج مصر.

وChangelabs هو برنامج معتمد يركز على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حيث تقوم الشركة بإعداد وتطوير عدد من أكثر برامج التعلم والتدريب ابتكارًا في المنطقة للشركات الناشئة والصناديق والشركات والمستثمرين، بالشراكة مع الحكومات الرائدة والمنظمات التنموية والقطاع الخاص.

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