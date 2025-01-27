حققوا أرباحًا فلكية، خبير اقتصادي يكشف ارتفاع إقراض البنوك لمشروعات الحكومة

كشف الخبير الاقتصادي هاني توفيق عن الأرباح التي حققتها البنوك، مؤخرًا، والتي وصفها بـ "الفلكية"، مشيرًا إلى أن القروض تتوجه إلى القطاع الحكومي، وللقطاع العقاري، بشكل أكبر من تمويل المشروعات الصناعية والزراعية للقطاع الخاص.

البنوك تحقق أرباحًا فلكية

وأوضح هاني توفيق أنه من الضروري ارتفاع نسبة القروض الممنوحة من قبل البنوك للقطاع الخاص وللمشروعات الصناعية والزراعية، ولتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولتوطين الصناعة المحلية.

وقال توفيق عن الأرباح التي حققتها البنوك: "أبدى سعادتى للأرباح الفلكية، التى حققتها البنوك مؤخرًا."

وعن الإقراض من البنوك أوضح هاني توفيق "وكنت سأنحنى احترامًا وفخرًا لو ارتفعت نسبة القروض الممنوحة للقطاع الخاص عن تلك الحكومية، وللمشروعات الصناعية والزراعية وليس العقارية، وكنت سأرفع القبعة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوطين الصناعة المحلية."

أسباب ارتفاع أرباح البنوك

وعن أسباب ارتفاع أرباح البنوك قال هاني توفيق: "إقراض الحكومة فى شكل أذون الخزانة مرتفعة العائد، خالية المخاطر."

جدير بالذكر أن صافي أرباح أكبر 10 بنوك تجارية مصرية ارتفع إلى 230.680 مليار جنيه في نهاية يونيو 2024، وذلك وفقًا لبيانات البنك المركزي، الذي أكد أن البنوك الـ (10) الكبار تستحوذ على 79.7% من إجمالي أرباح بنوك القطاع المصرفي، والتي سجلت 289.40 مليار جنيه في نهاية النصف الأول للعام المالي.

ارتفاع أرباح البنوك المصرية، فيتو

وتضم قائمة البنوك الكبار في القطاع المصرفي المصري بنوك (الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والعربي الإفريقي الدولي، والتجاري الدولي، والأهلي قطر الوطني، والإسكندرية، وبنك فيصل الإسلامي، والمصرف المتحد، وإتش إس بي سي).

15 تريليون جنيه أصول أكبر 10 بنوك مصرية

كما سجلت أصول أكبر 10 بنوك نحو 15.180 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2024، مستحوذة على 78.5% من أصول القطاع المصرفي البالغة 19.3 تريليون جنيه، وسجلت إجمالي أرصدة الودائع في البنوك نحو 9.3 تريليون جنيه، في الوقت الذي بلغت أرصدة إقراض العملاء 5.6 تريليون جنيه في نفس الوقت.

حجم أرباح البنوك المصرية، فيتو

وكشفت البيانات ارتفاع حجم استثمارات أكبر 10 بنوك في أذون الخزانة، حيث وصلت إلى 4.2 تريليون من إجمالي استثمارات البنوك فى الأذون الحكومية، التي تبلغ 5.228 تريليون جنيه، في نهاية يونيو 2024.

كما حقق البنك الأهلي صافي أرباح بلغت نحو 118.4 مليار جنيه، خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل صافي ربح بلغ 70.686 مليار جنيه في عام 2023، و50 مليار جنيه في الفترة المناظرة من العام قبل الماضي.

وبلغ إجمالي أرباح البنك الأهلي، قبل خصم الضرائب 186.8 مليار جنيه، في أول تسعة أشهر من 2024، مقابل نحو 83 مليار جنيه في نفس الفترة من العام 2023.



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