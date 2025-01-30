مواصفات سيارة شيفروليه أوبترا 2025

شهدت الساعات الماضية زيادة ملحوظة في معدلات البحث عن أسعار ومواصفات سيارة شيفروليه أوبترا 2025 بعد طرحها في السوق المصرية، حيث تعد هذه النسخة هي أول سيارة من شيفروليه يتم تجميعها محليًا في مصر.

وتأتي السيارة في إطار استجابة لخطة الحكومة المصرية لدعم المنتج المحلي، والتي تهدف إلى سد احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض إلى الخارج.

سيارة شيفروليه أوبترا 2025

مواصفات شيفروليه أوبترا 2025

تتمتع شيفروليه أوبترا 2025 بمحرك سعة 1.5 لتر يوفر قوة تبلغ 98 حصانًا عند 5800 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران يصل إلى 140 نيوتن متر عند 3400-4400 دورة في الدقيقة. ويعمل المحرك بالتعاون مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT (بمحاكاة 8 سرعات)، مما يضمن أداءً اقتصاديًا وكفاءة عالية في استهلاك الوقود، وهو ما يجعل السيارة خيارًا مفضلًا للمستهلكين الذين يبحثون عن توفير في التكاليف التشغيلية.



التصميم والمزايا

تتميز شيفروليه أوبترا 2025 بتصميم عصري مع تفاصيل فاخرة، مثل الإضاءة النهارية بتقنية LED والمصابيح الأمامية بعدسات هالوجين، إضافة إلى المصابيح الضبابية الأمامية والخلفية التي توفر أفضل إضاءة في ظروف التشغيل الصعبة. كما تم تزويد السيارة بحلية شكمان مزدوجة وحليات من النيكل كروم، مما يضيف لمسة رياضية.

أما بالنسبة للأبعاد، فإن أوبترا تأتي بطول 4490 مم وعرض 1695 مم، مما يمنحها استقرارًا ممتازًا على الطريق. سعة صندوق الأمتعة تصل إلى 475 لترًا، مع إمكانية زيادة المساحة إلى 910 لتر عند طي المقاعد الخلفية، ما يجعلها مثالية للرحلات الطويلة وحمل الأمتعة.

التكنولوجيا والراحة

داخل المقصورة، تتمتع أوبترا بشاشة عرض بحجم 8 بوصات تدعم أنظمة Android Auto وApple CarPlay، مع نظام صوتي متميز وعجلة قيادة متعددة الوظائف. كما تحتوي السيارة على كاميرا خلفية وحساسات ركن خلفية لتسهيل الاصطفاف في الأماكن الضيقة. كذلك، تقدم السيارة نظام تكييف إلكتروني، وتحكم في فتح النوافذ عن بعد، بالإضافة إلى مخارج USB أمامية وخلفية.

أنظمة الأمان

تم تزويد شيفروليه أوبترا 2025 بأنظمة أمان متقدمة، مثل الوسائد الهوائية الأمامية، ونظام فرامل مانع للانغلاق (ABS)، ونظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل (EBD). كما تتضمن السيارة نظام الثبات الإلكتروني (ESC) والتحكم في الجر (TC) لضمان ثبات السيارة في مختلف الظروف، إضافة إلى مساعد الفرامل الهيدروليكي (HBA) الذي يعزز الأمان في حالات الطوارئ. وتوفر السيارة أيضًا نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) ونظام تثبيت مقاعد الأطفال بنظام ISOFIX.

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