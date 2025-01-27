المصري للتأمين يرصد آليات مواجهة الاحتيال والغش في تأمينات السيارات

يُعد الاحتيال في صناعة التأمين تحديًا يواجه شركات التأمين على مستوى العالم، حيث تتباين أشكاله بين المطالبات الوهمية والحوادث المفتعلة والمبالغة في قيمة التعويضات.

ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الشركات لمكافحة هذه الظاهرة، فإنها لا تزال تُلقي بظلالها على القطاع، مسببة خسائر مالية كبيرة.

ومع تعاظم هذه المشكلة، تبرز الحاجة إلى تعزيز آليات الكشف عن الغش والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية، بما يضمن حماية حقوق حاملي الوثائق وتحقيق العدالة والاستقرار في هذا القطاع الحيوي.

ووفقًا لتقرير سوق الكشف عن الاحتيال في التأمين العالمي 2025: شهد حجم سوق الكشف عن الاحتيال في التأمين نموًا هائلًا في السنوات الأخيرة.

ومن المتوقع أن ينمو من 7.5 مليار دولار في عام 2024 إلى 9.13 مليار دولار في عام 2025 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 21.6%.

ويمكن أن يُعزى النمو في الفترة التاريخية إلى ارتفاع حالات الاحتيال في التأمين، وتعقيد مخططات الاحتيال، ومتطلبات الامتثال التنظيمي، وعولمة أسواق التأمين.

و يعتبر الاحتيال في تأمين السيارات من أكثر الحالات انتشارًا. و يمكن أن يحدث الاحتيال في هذا النوع من التأمين من خلال حوادث وهمية أو مبالغ فيها للحصول على تعويضات غير مستحقة.

تنظيم ورشة عمل عن “مواجهة الغش والاحتيال فى تأمينات السيارات”

و فى إطار حرص الاتحاد المصرى للتأمين على التعاون مع كافة أطراف صناعة التأمين من أجل الارتقاء بتلك الصناعة وتحقيق التقدم المنشود فى سوق التأمين المصرى، قامت لجنة السيارات بالاتحاد يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2025 بتنظيم ورشة عمل عن "مواجهة الغش والاحتيال فى تأمينات السيارات "حضرها أكثر من 80 مشاركا من شركات التأمين بإدارات الإصدار والتعويضات ومسئولي المعاينات بفرع السيارات التكميلي المعاينات كما حضرها ممثلو الهيئة العامة للرقابة المالية وممثلون لإحدى شركات تكنولوجيا التأمين التي أصدرت تطبيقًا إلكترونيًا لكشف عمليات الاحتيال في تأمين السيارات.



في بداية الورشة قدم عربى السيد – رئيس اللجنة العامة لتأمينات السيارات – كلمة افتتاحية تضمنت التعريف والتمييز بين كل من الغش والاحتيال وكذلك التواطؤ فى تأمين السيارات.



تعريف الغش



وهو التصرف المتعمد الذي يهدف إلى تضليل شركة التأمين من خلال تقديم معلومات كاذبة أو تزييف الحقائق بطريقة مغلوطة وبشكل غير قانوني (إجراء يتعارض مع القانون أو يخالفه دون الحاجة لفعل مادي) للحصول على تعويض غير مستحق أو دفع أقساط تأمين أقل من المستحق مما يعرض أصول وسمعة الشركة للخطر.

أمثلة:



عند الإصدار:



تقديم معلومات مغلوطة عن السيارة: إخفاء بعض التفاصيل عن حالة السيارة الفنية مثلا إذا كانت السيارة قد تعرضت لحادث سابق وتم إصلاحها، لكن مالك المركبة لا يفصح عن ذلك لتخفيض مبلغ التأمين.



إخفاء أو تقديم معلومات مضللة عن السائقين:

مثل عدم ذكر سجل السائقين الآخرين في العائلة، إذا كانوا قد ارتكبوا مخالفات مرورية أو حوادث في الماضي أو أقل من الفئة العمرية المصرح لها بالقيادة يمكن أن يؤدي ذلك إلى قسط تأمين وتحملات أقل.



إخفاء أو تقديم معلومات مغلوطة حول الاستخدام او امتداد التغطية:

مثل عدم الإفصاح عن أن السيارة تُستخدم في أغراض تجارية أو تُستخدم في السفر لمسافات طويلة (خارج الحدود)، ما قد يؤدي إلى تخفيض القسط والتحملات.



عند التعويض:

تقديم مطالبات زائفة أو مبالغ فيها: مثل المبالغة في تقدير الأضرار التي لحقت بالسيارة أو الادعاء بأضرار غير حقيقية من أجل الحصول على تعويض أكبر.



دمج الأضرار السابقة داخل التغطية:

مثل محاولة تغطية أضرار سابقة على التأمين لتغطيتها ضمن التعويض المشمول داخل التأمين.



تعريف الاحتيال:



هو نوع من أنواع الغش، ولكنه يشمل تصرفات أكثر تعقيدًا حيث يكون الهدف هو الخداع أو التضليل بشكل أوسع للحصول على المال بشكل أكبر وبطرق غير مشروعة ويتضمن أفعالًا معقدة أو مُزيفة قد تشمل اختلاق حوادث أو أضرار، وقد يكون مصحوبًا بأفعال متعمدة مثل السرقة الوهمية أو الحوادث المصطنعة وهذا يعرض الأصول أو سمعة الشركة للخطر.



أمثلة:

عند الإصدار:

تقديم مستندات مزورة: مثل تقديم مستندات غير حقيقية عن السيارة أو السائق، مثل رخص قيادة مزورة او مستندات تثبت عدم وجود حوادث سابقة رغم وجود سجل حوادث حقيقي.

تزييف حالة السيارة: يتمثل ذلك في تقديم معلومات غير صحيحة عن حالتها الفنية أو تزوير تاريخها، كادعاء أن السيارة لم تتعرض لأي حوادث كبيرة، في حين أنها قد تكون تعرضت لأضرار جسيمة.



عند التعويض:



اختلاق حادث وهمي: مثل افتعال حادث بشكل متعمد للحصول على تعويض من شركة التأمين. على سبيل المثال، قد يقوم شخص بصدم سيارته عمدًا بجدار أو يدّعي وقوع حادث غير حقيقي، بهدف التخلص من سيارة قديمة أو متضررة مسبقًا، أو للحصول على تعويض مالي لتغطية ديون أو خسائر مالية يعاني منها.

اختلاق سرقة وهمية للسيارة: الشخص قد يعلن عن سرقة السيارة بشكل وهمي، ثم يطالب شركة التأمين بالتعويض. في هذه الحالة، يتم اختلاق واقعة السرقة بتنسيق مسبق مع طرف آخر أو ببساطة بإخفاء السيارة.



التلاعب بنوع الأضرار: مثل ادعاء أن الأضرار ناجمة عن حادث مغطى تأمينيًا، بينما هي نتيجة لفعل عمدي (مثل الحريق المتعمد) أو حادث لم يكن بسبب خطر مشمول بالتغطية التأمينية.

التلاعب بالمستندات: تقديم رخص قيادة لسائق آخر، تأخير الإبلاغ لحين تجديد الرخص، تقديم محضر شرطة ببيانات غير صحيحة فمثلا الحادث ضد مجهول وفى الحقيقة انه قام باسترداد تعويض من المتسبب دون الإفصاح عن ذلك للشركة.



تعريف التواطؤ:



هو عبارة عن اتفاق غير قانوني بين طرفين أو أكثر، بغرض التلاعب أو خداع شركة التأمين للحصول على مكاسب غير مستحقة. يهدف التواطؤ عادة إلى تقديم مطالبات كاذبة أو التلاعب بالمعلومات أو الأحداث المرتبطة بالتأمين، سواء عند الإصدار أو عند تقديم المطالبات للتعويض وهذا يعرض الأصول أو سمعة الشركة للخطر.

أمثلة:

عند الإصدار:

اتفاق بين صاحب السيارة وطرف آخر لتقديم معلومات مغلوطة: على سبيل المثال، قد يتواطأ شخص مع موظف في شركة التأمين لتقديم معلومات مغلوطة حول حالة السيارة، مثل تقديم تقرير كاذب عن عدم وجود حوادث سابقة أو إخفاء حقيقة أن السيارة هي سيارة مُستخدمة في أغراض تجارية بدلًا من الاستخدام الشخصي.

التواطؤ لإخفاء سجل السائقين: يمكن أن يتواطأ الشخص مع شركة التأمين من خلال إخفاء سجل السائقين الآخرين في العائلة الذين لديهم تاريخ من الحوادث، أو المخالفات المرورية،أو فئة عمرية،أو أشخاص غير مشمولين بالتغطية التأمينية. في هذه الاحوال يتم تقديم معلومات غير صحيحة لتخفيض قسط التأمين.

عند التعويض:

الاتفاق بين السائق ومركز الاصلاح أو خبير المعاينة لتزوير الأضرار: في حالة وقوع حادث، قد يتواطأ السائق مع مركز إصلاح أو خبير المعاينة لتقديم تقرير مزيف عن الأضرار أو تقدير الأضرار بشكل أكبر من الحقيقة، للحصول على تعويض أكبر من شركة التأمين.

اختلاق حادث وهمي مع طرف آخر: قد يتفق شخص مع آخر على تزييف حادث مروري بحيث يبدو وكأنه وقع بسبب خطأ السائق الآخر، بينما يكون الحادث مصطنعًا. ثم يتم تقديم مطالبة لشركة التأمين للحصول على تعويض غير مستحق. قد يتواطأ الطرفان في هذا السيناريو لإخفاء الحقيقة.

اختلاق سرقة وهمية: قد يتواطأ شخص مع آخر لسرقة سيارته بشكل متفق عليه، ثم يقدم طلب تعويض لشركة التأمين مع تزييف تفاصيل الحادث أو السرقة للحصول على مبلغ تعويضي.

المؤشرات الاسترشادية التي تدل على احتمالية وجود غش أو احتيال (Red Flags Indicators)

عدم الإفصاح عن تعرض السيارة لحادث جسيم قبل التأمين أو أثناء إصدار الوثيقة، مع اكتشاف ذلك عند المعاينة.

عدم توافق وظيفة المؤمن له مع قيمة السيارة المؤمن عليها.

تقديم مطالبة خلال شهر من بدء التأمين أو قرب نهاية فترة التأمين.

تقديم مطالبة خلال شهر من زيادة مبلغ التأمين.

تقديم مطالبة بحادث خلال شهر من مطالبة سابقة.

تضمّن سجل مطالبات العميل أكثر من مطالبتين في نفس فترة الوثيقة.

وجود مطالبات جسيمة متكررة في سجل العميل عبر فترات تأمينية مختلفة.

إصدار رخصة القيادة أو المركبة بعد وقوع الحادث.

عدم توافق الأضرار بالمركبة مع وصف الحادث أو حقيقته.

تجاوز عدد الكيلومترات التي قطعتها السيارة لمعدل الاستخدام السنوي المعتاد (30,000 كم).

سلوك عدواني أو غير اعتيادي من المؤمن له، أو الضغط لإنهاء التسوية بسرعة.

إظهار المؤمن له معرفة غير عادية بالتغطية التأمينية وإجراءات المطالبات، خاصة إذا كانت المطالبة تفتقر للتوثيق الكافي.

استفسار المؤمن له عن تغطيات تأمينية افتراضية قبل وقوع حادث مشابه للمطالبة المقدمة.

مبالغة مركز الإصلاح في تكلفة الإصلاح بشكل متكرر أو تضمين قطع غير متعلقة بالأضرار محل المطالبة.

صعوبة الوصول إلى مالك المركبة أو مركز الإصلاح عند وجود استفسارات (مثل استقبال بريد صوتي متكرر).

تكرار تلف نفس القطعة (مثل الباب أو المرآة) في مطالبات متعددة.

وجود نفس الأجزاء التالفة في مطالبات لعملاء مختلفين، لكن جميعهم يتعاملون مع نفس مركز الإصلاح.

إدراج بنود في الفاتورة النهائية لم تتم الموافقة عليها مسبقًا أثناء مناقشة المقايسة.

ظهور الأضرار في الصور المقدمة كأنها مفتعلة (مثل سقوط مصدات أو إزالة المصابيح الخلفية).

قيمة الضريبة غير صحيحة أو عدم وجود ضريبة عند الاستلام.

ادعاء فقدان الفواتير الأصلية للأجزاء التي تم استبدالها.

إدخال تعديلات يدوية مفرطة على الأنظمة الإلكترونية المستخدمة.

تجاوز تكاليف الإصلاح النهائية للفاتورة بشكل كبير عن التقديرات الأصلية للمقايسة.

رفض المؤمن له الإجابة على الأسئلة الروتينية أو عدم قدرته على ذلك.

وجود أضرار جسيمة في إحدى المركبتين المشاركتين في الحادث، مقابل أضرار طفيفة أو معدومة في الأخرى، مما لا يتناسب مع طبيعة الواقعة.

اختيار مركز إصلاح بعيد جدًا عن مقر إقامة مالك المركبة أو من بين المراكز المحظورة.

قيام مركز الإصلاح بفك الأجزاء المدعى تلفها قبل فحصها من قبل موظفي التأمين أو المعاين.

تعمد مركز الإصلاح إعاقة المعاينة، مثل ركن السيارة بطريقة تعيق التصوير الكامل أو الادعاء بعدم وجود مفاتيح المركبة.

حرص مركز الإصلاح على الاحتفاظ بنسبة عالية من المستنفذ.

ادعاء مركز الإصلاح عدم امتلاكه المعدات الكافية لإتمام الإصلاح أو أن السيارة ليست جاهزة للمعاينة.

تردد مركز الإصلاح في تنفيذ التعاقد أو طلبه تغيير اسم المركز بشكل متكرر.

مطالبة مركز الإصلاح بوجود خبير معين لمعاينة المركبات أو تكرار زيارة نفس المعاين.

اتفاق مركز الإصلاح مع المؤمن له على التنازل عن قيمة التحمل أو تقديم خصومات كبيرة.

اختلاف الصور المقدمة عن الحادث مع الصور الملتقطة أثناء معاينة المركبة في مركز الإصلاح، مما يشير إلى أضرار مفتعلة.

إصلاح الأجزاء بدلًا من استبدالها مع ذكرها في الفاتورة كأجزاء مستبدلة.

عدم إبلاغ مالك المركبة بالتغييرات في الأجزاء مقارنة بالمقايسة الأصلية.

تقديم ملاحق إصلاح غير مذكورة مسبقًا من قبل المعاين.

تقديم مركز الإصلاح هدايا باهظة الثمن لممثلي التأمين أو المعاينين تتجاوز الحدود المسموح بها.

تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات (SWOT Analysis) في عملية كشف شركات التأمين عن حالات الاحتيال وأثرها على القطاع والمجتمع

نقاط القوة (Strengths):

وجود تقنيات متطورة للكشف عن الاحتيال: مثل أنظمة الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الكبيرة التي يمكنها اكتشاف الأنماط المشبوهة.

التشريعات والقوانين المنظمة: التي تفرض عقوبات صارمة على الأفراد الذين يمارسون الغش والاحتيال في التأمين.

الوعي المتزايد حول آثار الاحتيال: زيادة الوعي لدى شركات التأمين والجمهور بأهمية مكافحة الغش.

نقاط الضعف (Weaknesses):

عدم وجود آليات فعّالة في بعض الشركات للكشف المبكر: قد تكون بعض شركات التأمين غير مجهزة بأدوات متقدمة أو فرق متخصصة للكشف عن عمليات الاحتيال.

الاستجابة البطيئة في بعض الأحيان: التأخير في اتخاذ إجراءات أو عدم وجود خطة محكمة للتعامل مع حالات الاحتيال.

صعوبة التحقق من بعض المعلومات: قد يكون من الصعب التحقق من بعض المعلومات بسبب غموض الأدلة أو نقص الشفافية.

الفرص (Opportunities):

تطوير تقنيات جديدة للكشف عن الاحتيال: مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تعلم الآلة، وتحليل البيانات الكبيرة لتحديد الحالات المشبوهة بسرعة.

التعاون بين شركات التأمين والهيئات الحكومية: يمكن تحسين المكافحة من خلال شراكات استراتيجية مع الهيئات الحكومية لفرض قوانين وتوجيهات أكثر صرامة.

التدريب والتوعية المستمرة: يمكن تعزيز التدريب على كيفية اكتشاف علامات الاحتيال في كل مرحلة من مراحل المعاملات.

التهديدات (Threats):

انتشار أساليب جديدة ومتطورة في الاحتيال: مثل الاحتيال في تقديم مطالبات غير صحيحة أو تلاعب في تقييم الأضرار باستخدام تقنيات متقدمة.

زيادة التكلفة على شركات التأمين: يؤدي الاحتيال إلى زيادة التكلفة على شركات التأمين مما يضطرها لرفع أسعارها لتعويض الخسائر الناتجة عن الغش.

تأثير السمعة السلبية: إذا اكتشفت حالات احتيال متكررة، قد يؤثر ذلك بشكل سلبي على سمعة شركات التأمين وقدرتها على جذب العملاء.

أساليب وكيفية مكافحة الاحتيال:-

استخدام تقنية الذكاء الاصطناعيAI وبرامج التحليل المتقدمة:

استخدام النماذج الرياضية والذكاء الاصطناعي لتحليل المطالبات وتحديد الأنماط الشاذة مثل المطالبات المتكررة من نفس الشخص أو المنطقة، أو المطالبات ذات الصفة الغير منطقية.

استخدام التحليلات الذكيةData Analytics)) وبرامج التحليل المتقدمة لرصد الأنماط المشبوهة في البيانات التي قد تشير إلى سلوك احتيالي من خلال الكشف المبكر عن وجود روابط مشبوهة بين مطالبات مختلفة (مثل تكرار نفس الأسماء، نفس الورش، أو أرقام هواتف/عناوين متشابهة).

الاعتماد على تقنيات إنترنت الأشياء (IoT) وأجهزة تتبع المركبات (GPS) وتقنية تتبع سلوك قائد المركبة (Blink App.) وتقنيات التعرف على الوجه (Face Recognition) وتتبع سلوك السائقين (Telematics devices) عند التقدم بطلب تأمين ووقت تقديم المطالبة للحصول على بيانات موثوقة.

توثيق المطالبات بتقديم فيديو أو صور في وقت وقوع الحادث من خلال خدمة الونش أو المبلّغ إن أمكن.

تجميد الحالة فورًا عند اكتشاف احتمالية وجود احتيال وإرسالها إلى إدارة مكافحة الاحتيال للمراجعة الكاملة.

إنشاء قاعدة بيانات وتبادل المعلومات:

انشاء تحالفات بين شركات التأمين وخاصة استخدام تكنولوجيا قواعد البيانات المشفرة –Blockchain Technology) بما يحد من قدرة أي شخص على التعديل أو التلاعب بالبيانات في أي ملف -على ان يتم إغلاق النسخ الورقية من الملفات إلا على الأشخاص المصرح لهم بالاطلاع عليها.

يمكن من خلال منصة قاعدة البيانات تبادل المعلومات والاطلاع على السجل التأميني (إصدار وتعويضات) للشخص أو المركبة للوقوف على الشروط اللازمة والتسعير الذي يتناسب مع حقيقة الخبرة السابقة بكل شفافية للخطر موضوع التأمين.

ولحين انشاء تلك التحالفات يقترح انشاء جروب مغلق على إحدى منصات التواصل الاجتماعي الآمنة يضم كافة العاملين بإدارات الإصدار والتعويضات بالشركات.

إمكانية الاستفادة من قاعدة بيانات عملاء التأمين المرفوضين الموجودة حاليا لدى الهيئة العامة للرقابة المالية للوقوف على ماهية وأسباب الحالات المرفوضة.

إجراءات التحقيق الميداني Investigation Measures:

إرسال محققين محترفين متمرسين يتمتعون بخبرات في مجال التأمين وقانون المرور والممارسات الاحتيالية للمعاينة بالموقع عقب الحادث مباشرة، وسرعة إجراء التحريات وتعميمها في كافة المناطق وتعقب أماكن ترددات الجماعات المنظمة.

مطابقة وصف الحادث الوارد بالإخطار مع المعاينة على الطبيعة.

التحقق من فواتير مراكز الإصلاح للتحقق من صحتها ومنطقية قيمها ومطابقة الأضرار المبلغ عنها مع الواقع.

جمع كافة المستندات والأدلة والشهود التي تؤيد واقعة الاحتيال مع عدم التسرع في صرف هذا النوع من المطالبات.

التعاون مع الجهات الرسمية وتشديد التشريعات والعقوبات:-

فرض غرامات مالية ضخمة على المحتالين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يثبت تورطه في الاحتيال، مثل رفع دعاوى قانونية وتشديد العقوبات الجنائية كما في حالات الاحتيال المنظم

التحليل والتحقيق الدوري:-

يمكن اكتشاف الاحتيال من خلال تحليل السجلات المالية والتقارير لملاحظة أي تفاوتات أو تغييرات غير مبررة في المعاملات.

يمكن من خلال تنفيذ مراجعات دورية للعمليات لتحديد ورصد أي حالات احتيال محتملة، واتخاذ الإجراءات القانونية لرد التعويضات المدفوعة.

التوعية المجتمعية:

تثقيف الأفراد حول عواقب الاحتيال، سواء من الناحية القانونية أو الأخلاقية، وكذلك توضيح مدى ارتباط الاحتيال برفع تكلفة التأمين على الجميع.

تطوير مهارات الموظفين والمعاينين الداخليين:-

تدريب موظفي شركات التأمين على أحدث أساليب الكشف عن الاحتيال مع ضمان الالتزام الكامل بالسياسات والإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الحالات.

الحرص على رفع كفاءة المعاينين الداخليين.

ضرورة المعاينة عند تعديل أي شرط جوهري بالوثيقة مثل زيادة التحملات أو مبالغ التأمين.

تطوير سياسات داخلية واضحة للتعامل مع الحالات المشتبه بها Anti-Fraud policy، في حال تم اكتشاف أي محاولات احتيال، والإبلاغ عنها بشكل دوري واتباع الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك التقارير والوثائق المؤيدة لتلك الواقعة.

الحرص على حضور الاجتماعات الخاصة بمكافحة الاحتيال ومراجعة الموضوعات ذات الصلة والاطلاع على أحدث الخطط الاحتيالية وحالات الاحتيال، وتتبع المبادرات والتقنيات الحديثة التي يتم تطويرها لمكافحة الاحتيال.

مؤشرات الأداء لإدارة الاحتيال Fraud Management KPIs

معدل اكتشاف الاحتيال Potential Fraud Ratio = عدد المطالبات المحتمل بها احتيال/ عدد المطالبات المبلغة.

معدل الحالات التي تم التحرى عنها Investigation Ratio = عدد الحالات المقبولة للتحري / عدد المطالبات المحتمل بها احتيال.

معدل تحويل الاحتيال = Fraud conversion ratio عدد مطالبات الاحتيال المثبتة / عدد المطالبات الاحتيالية المحتملة المقبولة للتحري.

معدل مطالبات الاحتيال المثبتة = Fraud Proven ratio عدد مطالبات الاحتيال المثبتة / عدد المطالبات المبلغة.

معدل ما تم توفيره من مطالبات الاحتيال = Fraud Saving Ratioمبلغ مطالبات الاحتيال المثبتة / مبلغ المطالبات المدفوعة.

معدل الخسائر الناتجة عن الاحتيال:Fraud leakage ratio مبلغ المطالبات التي لم تتمكن من إثباتها / مبلغ المطالبات المدفوعة.

معدل مسئولي التعويضات المدربين Awareness Rate: عدد الموظفين الذين تم توعيتهم بالاحتيال ومكافحته/ عدد موظفي التعويضات.



و في الجزء الثاني من الورشة قام المدير التنفيذي لإحدى شركات تكنولوجيا التأمين التي أصدرت تطبيقا إلكترونيا لمساعدة شركات التأمين على الكشف عن عمليات الاحتيال والغش في تأمين السيارات بعرض إمكانيات التطبيق والتعريف به

التعريف بالتطبيق

هو تطبيق للهواتف الذكية يعمل بالذكاء الاصطناعي وحساسات الهاتف لمعرفة وتحليل طريقة قيادة السائق وعمل ملف شخصي وتقييم لكل سائق مع خاصية الكشف والتبليغ الاوتوماتيكي عن الحوادث.

و تعمل منصة الشركة المصدرة للتطبيق على مساعدة شركات التأمين على تقليل المخاطر وزيادة الربح من خلال استخدام التكنولوجيا بأقل قدر من الجهد والتكلفة والوقت.

كيفية عمل التطبيق

الخصائص الأساسية للتطبيق

مراقبة سلوك السائق.

الكشف عن الحوادث.

عمل ملف قيادة للمؤمن لهم.

عمل تقدير لقيادة المؤمن لهم.

التكامل مع خدمات المساعدة على الطريق.

الحدود الجغرافية.

يساهم التطبيق فى الكشف عن الآتى:-

فوائد التطبيق لشركات التأمين:-

مراقبة سلوك المؤمن عليه يساعد في تقليل مخاطر وثائق التأمين مما يؤدي إلى زيادة أرباح شركة التأمين.

توفير تقدير دقيق للأقساط بدلًا من الطريقة التقليدية مما يؤدي إلى تحقيق أرباح أكبر وتقليل المخاطر.

تقليل عمليات الاحتيال في الحوادث وتوفر أدلة لدي شركة التأمين علي الحوادث الفعلية من المحتالة.

التكامل مع قسم المساعدة على الطريق لتوفير استجابة سريعة وآلية مما يزيد من رضاء العملاء والاحتفاظ بهم وتجديد وثائقهم التأمينية.

توفير آلية لتقديم برامج الولاء للعملاء بما يسمح بالاحتفاظ بهم وتجديد وثائقهم وتقليل المخاطر في نفس الوقت.



الكشف عن الاحتيال في تأمين السيارات من خلال:

التحقق من دقة المطالبات ومطابقتها للأحداث الفعلية

مكافحة الحوادث المدبرة التي يصطدم المحتالون بسياراتهم أو يتلفونها عمدًا.

مكافحة الحوادث المجهولة التي لا توجد فيها حوادث بالأساس إلا من خلال أوراق ملفقة.

المساعدة في خفض التكاليف القانونية في النزاعات الطويلة عن طريق تقديم أدلة علي الاحتيال.



ويضع التطبيق تقييم السائقين اللحظي D-Score من خلال حساب متوسط معدلات ( السرعة الزائدة، استخدام الهاتف، الفرامل والتسارع، التعب ومدة الراحة، الانعطاف،... ) ومن ثم حساب التقدير العام.

حيث تتسبب السرعة الزائدة فى 30% من الحوادث المميتة، كما يتسبب استخدام الهاتف فى 50% من الحوادث التى تؤدى إلى الوفاة بين فئة الشباب، كما أن التعب يعتبر عاملًا رئيسيًا فى 10- 20% من حوادث الطرق. ، ويقدم التطبيق 10 مستويات مختلفة لتقييم شدة الحدث.

تحديد الأسعار التقليدية

العمر

عمر السائق المؤمن عليه (بالسنوات)

العمر 2

عمر السائق المؤمن عليه (مربع)

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