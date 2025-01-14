رابطة ذوي الهمم: ضوابط استيراد سيارات المعاقين تعجيزية

سيارات المعاقين، قالت الدكتورة وفاء محمد مؤسس رابطة ذوي الهمم: أول عائق في ضوابط الإفراج عن سيارات ذوي الهمم هو اشتراط سداد ثمنها من حساب بنكي شخصي للمستفيد.

جمارك أرضيات سيارات المعاقين

وأضافت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: ندفع أرضية حوالي 300 ألف جنيه على السيارة الموجودة في الجمارك، ما يوازي 24 دولار يوميًّا.



طريقتي استيراد سيارات ذوي الهمم

وتابعت: هناك طريقتين لشراء سيارة ذوي الهمم، إما من خلال التجار والاستيراد بشكل شخصي عن طريقه، أو عن طريق مخازن الاستثمار في بورسعيد.

ضوابط تعجيزية على استيراد سيارات المعاقين

وأشارت مؤسس رابطة ذوي الهمم:" البيع ممنوع لسيارات ذوي الهمم لمدة 5 سنوات، لكن عدد قليل من الأشخاص يتجاوزن"، مشددة على أن الضوابط الجديدة لاستيراد سيارات ذوي الهمم تعجيزية.



ضوابط جديدة سيارات المعاقين



ونرصد فى التقرير التالي ضوابط جديدة سيارات المعاقين، التي فرضتها مصلحة الجمارك المصرية، على استيراد سيارات المعاقيين، بدايه من العام الجارى 2025، من أجل تجنب مشكلات استيراد سيارات غير مناسبة للمعاقيين وهى كالتالى:-



- ألا تزيد سعة السيارة على 1200 CC.

- تطابق تجهيزاتها قانون القومسيون الطبي.

- التعهد بعدم بيعها قبل مُضي 5 سنوات من تاريخ الشراء والإعفاء من الرسوم الجمركية.

-لابد أن يجتاز المُستفيد من استيراد سيارات المعاقين الكشف الطبي للوقوف على مدى قدرته على القيادة وتحديد الوضع المالي لصاحب الإعاقة.

- أن يكون قادرا على الإنفاق على مٌستلزمات السيارة.

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