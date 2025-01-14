الثلاثاء 14 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

رابطة ذوي الهمم: ضوابط استيراد سيارات المعاقين تعجيزية

استيراد سيارات ذوي
استيراد سيارات ذوي الهم، فيتو

سيارات المعاقين، قالت الدكتورة وفاء محمد مؤسس رابطة ذوي الهمم: أول عائق في ضوابط الإفراج عن سيارات ذوي الهمم هو اشتراط سداد ثمنها من حساب بنكي شخصي للمستفيد.

 

جمارك أرضيات سيارات المعاقين

وأضافت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: ندفع أرضية حوالي 300 ألف جنيه على السيارة الموجودة في الجمارك، ما يوازي 24 دولار يوميًّا.
 

 

طريقتي استيراد سيارات ذوي الهمم

وتابعت: هناك طريقتين لشراء سيارة ذوي الهمم، إما من خلال التجار والاستيراد بشكل شخصي عن طريقه، أو عن طريق مخازن الاستثمار في بورسعيد.

 

ضوابط تعجيزية على استيراد سيارات المعاقين

وأشارت مؤسس رابطة ذوي الهمم:" البيع ممنوع لسيارات ذوي الهمم لمدة 5 سنوات، لكن عدد قليل من الأشخاص يتجاوزن"، مشددة على أن الضوابط الجديدة لاستيراد سيارات ذوي الهمم تعجيزية.
 

ضوابط جديدة سيارات المعاقين


ونرصد فى التقرير التالي ضوابط جديدة سيارات المعاقين، التي فرضتها مصلحة الجمارك المصرية، على استيراد سيارات المعاقيين، بدايه من العام الجارى 2025، من أجل تجنب مشكلات استيراد سيارات غير مناسبة للمعاقيين وهى كالتالى:-


- ألا تزيد سعة السيارة على 1200 CC.

- تطابق تجهيزاتها قانون القومسيون الطبي.

- التعهد بعدم بيعها قبل مُضي 5 سنوات من تاريخ الشراء والإعفاء من الرسوم الجمركية.

-لابد أن يجتاز المُستفيد من استيراد سيارات المعاقين الكشف الطبي للوقوف على مدى قدرته على القيادة وتحديد الوضع المالي لصاحب الإعاقة.

- أن يكون قادرا على الإنفاق على مٌستلزمات السيارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رابطة ذوي الهمم ذوي الهمم سيارات المعاقين سيارات ذوي الهمم استيراد سيارات ذوي الهمم استيراد سيارات المعاقين الجمارك

مواد متعلقة

تعرف على إجراءات وخطوات الحصول على سيارات المعاقين وفقا للضوابط الجديدة

ضوابط جديدة لاستيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة في 2025

6 مطالب عاجلة من ذوي الهمم للحكومة بشأن سيارات المعاقين في الموانئ

إجراءات وحالات التحفظ على سيارات المعاقين المضبوطة.. تعرف عليها
ads

الأكثر قراءة

عضو مجلس أمناء مدرسة "نوتردام دي سيون" تكشف عن رسالة مؤثرة لوالدة الطالبة ريناد عماد بعد وفاتها

حريق هائل في محل قطع غيار السيارات وكاوتش بالعجمي وحالات اختناق بين سكان المنطقة (صور)

بالأسماء، ارتفاع ضحايا انقلاب ميكروباص بطريق بنها الحر إلى حالة وفاة و9 مصابين

حذف البطاقات التموينية من منظومة الدعم لهذه الفئات

حقيقة إنهاء طالبة بالصف السادس الابتدائي لحياتها بسبب التنمر بالإسكندرية، وهذا موقف النيابة

المبنى انفجر بهم، تفاصيل مقتل وإصابة 15 جنديا إسرائيليا شمالي غزة

جمال سليمان يكشف رأيه في أحمد الشرع ورؤيته لمستقبل سوريا

هدية للإنسانية، مجدي يعقوب يكشف قصة الاكتشاف المعجزة "الصمامات الطبيعية"

منوعات

المزيد

47 درجة تحت الصفر، ماراثون وسط برد قارس في روسيا

دراسة تكشف طريقة فعالة تزيد فرص الإقلاع عن التدخين نهائيا

بعدما تفوقت على الذهب مؤخرا، كيف يمكنك الاستثمار في الفضة بشكل صحيح؟

العثور على حجر كهرمان نادر عمره حوالي 50 مليون سنة في روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين 13 يناير 2025

اخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 13-1-2025 في الأسواق

أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الإثنين 13-1-2025

المزيد

انفوجراف

دواعي الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة البرلمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 14 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يعدد فوائد السواك ويدعو لاستخدامه اقتداء برسول الله

المزيد
الجريدة الرسمية