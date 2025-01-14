رسميًا، بدء الإفراج عن سيارات المعاقين من الموانئ

سيارات المعاقين، علمت “فيتو”، من مصادرها بمصلحة الجمارك أنه تم بدء الإفراج عن سيارات المعاقين المتواجدة في الموانئ ، والتي تم التأكد من صحة أوراقها.

ضوابط الإفراج عن سيارات المعاقين

كشف مصدر مسئول بمصلحة الجمارك أن أول سيارات المعاقين الأسمية التي استوردها ملاكها بشكل مباشر من الخارج، ستخرج بدءًا من اليوم بعد التأكد من كافة ضوابط الإفراج عن سيارات المعاقين.

بدوره كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية والمشرف على مصلحة الجمارك، ضوابط الإفراج عن سيارات المعاقين، في ضوء التكليفات الصادرة بخصوص حوكمة منظومة استيراد السيارات، في إطار منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI.

وجاء نص القرار الذي حصلت فيتو على نسخة منه كالآتي:

إلحاقًا بكتبنا بشأن ضوابط الإفراج عن سيارات المعاقين في ضوء التكليفات الصادرة بخصوص حوكمة منظومة استيراد السيارات في إطار منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، نود الإحاطة أنه بتاريخ 8 يناير 2025، وردت آلية الإفراج عن السيارات المستوردة من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة والمتكدسة بالموانئ والمعتمدة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض هيئة مستشاري مجلس الوزراء في إطار ما اقترحته مجموعة العمل المشكلة بموجب القرار رقم 3499 لسنة 2024 للإفراج عن السيارات سالفة الذكر وذلك وفقًا للآلية الآتية:



فتح الباب لمدة شهر أمام الأشخاص ذوي الإعاقة الذين قاموا باستيراد سيارات لاستعمالهم الشخصي طبقًا للحكم المادة 31 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وذلك قبل العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3500 لسنة 2024 الصادر باستبدال نص المادة 75 من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك للتقدم بمستنداتهم إلى الإدارات الجمركية المختصة لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن السيارات التي تم استيرادها لاستعمالهم الشخصي، مع ضرورة مراعاة ما يلي:

1- يتعين على الشخص ذي الإعاقة خلال شهر من تاريخ تقدمه بطلب الإفراج عن السيارة أن يثبت أنه قام بسداد قيمة السيارة أو جزء منها من حسابه الشخصي أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة.

2- أن يستفيد الأشخاص ذوي الإعاقة بالسيارات التي تم استيرادها، فلا يجوز قيادة أو استعمال السيارة إلا من الشخص ذي الإعاقة أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرًا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه، وتتولى إدارات المرور المختصة متابعة ذلك بالآليات المقررة.

3 -عدم جواز التصرف في السيارة بأي وجه من أوجه التصرفات، وحال ثبوت مخالفة ذلك والتصرف فيها خلال مدة الحظر المقررة قانونًا، يتم اتخاذ الإجراءات الجنائية المقررة في قانون الجمارك وعلى الأخص ما تقضي به المادة 75 منه، وتتولى اللجان السابق تشكيلها بالمحافظات التحقق من عدم مخالفة هذا الحظر بكافة الوسائل المتاحة.

4- حال ثبوت وجود تحايل أو غش أو تدليس في الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة أو في إجراء الكشف الطبي بالمجالس الطبية المتخصصة أو في أية إجراءات أخرى للحصول على سيارة معفاة من الرسوم والضرائب المقررة دون وجه حق، فإن ذلك يعد تهريبًا طبقًا لحكم المادة 77 من قانون الجمارك ويتعين اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة عملًا بأحكام المادة 78 وما يليها من قانون الجمارك بالإضافة إلى أحكام المادتين 51، 49 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المشار إليه

ضوابط خروج سيارات المعاقين من الموانئ

وأكد المصدر أن سيارات المعاقين المتواجدة في الموانئ سيتم الإفراج عنها، فور التأكد من أحقية مالكها في الحصول على الدعم المقدم من الدولة، وذلك بعد موافقة وزارة التضامن الاجتماعي على الدعم.

وشدد على أن السيارات التي تثبت مخالفتها للضوابط وعدم أحقية مستوردها من الحصول على دعم، سيتم وضع إطار معين لخروجها، وذلك بعد سداد حق الدولة.

كما أوضحت الضوابط الجديدة أنّه حال ثبوت مخالفة خاصة بسيارات المعاقين، يتم حرمان الشخص ذوي الإعاقة من الحصول على سيارة معاقين مدى الحياة.

شروط التقديم على سيارات المعاقين

وتضمنت شروط التقديم على سيارات ذوي الهمم عددا من الإجراءات وجاءت كالتالي:

- أن يحمل المتقدم بطاقة الخدمات المتكاملة.

- أن تكون التجهيزات الخاصة بالسيارة مطابقة للتقرير الطبي الذي أعده القومسيون.

- أن يجتاز الشخص الكشف الطبي.

- أن يكون الشخص الراغب في الحصول على سيارة معاقين مصري الجنسية

- أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص صاحب الإعاقة.

خطوات الحصول على سيارة المعاقين

وعن خطوات الحصول على سيارة معاقين فهناك عدد من الإجراءات والخطوات التي يجب اتباعها للحصول على السيارة وتشمل ما يلي:

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية. حجز موعد لإجراء الكشف الطبي سيارات المجهزة عبر موقع وزارة الصحة. إدخال البيانات الأساسية المطلوبة، والتي تتضمن ما يلي:

بطاقة الرقم القومي.

رقم بطاقة الخدمات المتكاملة.

الحالة الاجتماعية للمستفيد.

العنوان التفصيلي للمتقدم على سيارة المعاقين

الوظيفة التي يشغلها المتقدم

رقم التليفون للتواصل

تحديد نوع الإعاقة، سواء كانت حركية، سمعية، بصرية، ذهنية، نفسية، أمراض دم، وغيرها من الإعاقات.

اختيار تاريخ الكشف الطبي.

تحديد مكان الكشف الطبي.

اختيار الجمرك المطلوب الحصول على السيارة من خلاله.

بعد الكشف الطبي يتم معرفة قدرة الفرد على قيادة السيارة.

وبعد استيفاء تلك الخطوات تقوم إدارة المرور بفحص المستندات، وإذا كانت المستندات كاملة وصحيحة، يتم إصدار خطاب موافقة إلى صاحب السيارة، وبعد الحصول على خطاب الموافقة، يقوم صاحب السيارة بشراء سيارة جديدة من أحد الموزعين المعتمدين.

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