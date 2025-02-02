أوروبا تهدد ترامب بـ "رد حازم" حال فرض رسوم جمركية على صادراتها

هدد الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الأحد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد الحازم على أي رسوم جمركية على صادراتها.

وبحسب شبكة «العربية»، قال الاتحاد الأوروبي: "سنرد بحزم إذا فرضت علينا رسوم جمركية غير عادلة"، لافته إلي أن فرض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك والصين أمر مؤسف.

بوتين يهين أوروبا: ستقف عند أقدام سيدها ترامب وتهز ذيولها

في سياق متصل، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع الصحفي الروسي بافيل زاروبين: "سيقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشخصيته وإصراره، بإعادة ترتيب النظام بسرعة كبيرة، وسوف يقف جميع الغرب عند أقدام سيدهم، ويهزون ذيولهم بهدوء".

وأضاف بوتين: "النخب السياسية الأوروبية حاربت ترامب وتدخلت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وأصيبت بالارتباك بعد فوزه".

وفي وقت سابق قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا لم ترفض مطلقا الاتصال بالإدارة الأمريكية، مضيفا: "أن لديه علاقات عملية تقوم على أساس المصالح مع ترامب".

انفتاح روسيا على العمل مع ترامب

وأكد بوتين : "منفتحون على العمل مع ترامب ولم نرفض استخدام الدولار لكن الإدارة الأمريكية هي من تمنع ذلك باستخدام العقوبات".

وأضاف فلاديمير بوتين أنه يتفق مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب أنه كان من الممكن تفادي حرب أوكرانيا.

تفادي حرب روسيا وأوكرانيا

وأوضح بوتين: "الرفع أو الخفض الكبير لأسعار الطاقة يضر روسيا والولايات المتحدة معا ومن الصعب التحدث عن أي أمر بجدية في ظل رفض أوكرانيا الانخراط في محادثات للسلام".

وأضاف الرئيس الروسي: "لدى ترامب وجهة نظر مختلفة حول ما هو جيد وما هو سيئ، بما في ذلك فيما يتعلق بالسياسة في المجال الاجتماعي وبعض القضايا الأخرى".

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