الأحد 02 فبراير 2025
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خارج الحدود

بوتين يهين أوروبا: ستقف عند أقدام سيدها ترامب وتهز ذيولها

بوتين، فيتو
بوتين، فيتو

 قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع الصحفي الروسي بافيل زاروبين: "سيقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشخصيته وإصراره، بإعادة ترتيب النظام بسرعة كبيرة، وسوف يقف الجميع الغرب عند أقدام سيدهم، ويهزون ذيولهم بهدوء".

 

النخب السياسية الأوروبية حاربت ترامب

 وأضاف بوتين:" أن النخب السياسية الأوروبية حاربت ترامب وتدخلت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وأصيبت بالارتباك بعد فوزه".

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 وفي وقت سابق قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا لم ترفض مطلقا الاتصال بالإدارة الأمريكية، مضيفا: "أن لديه علاقات عملية تقوم على أساس المصالح مع ترامب".

 

بوتين: منفتحون على العمل مع ترامب

وأكد بوتين : "منفتحون على العمل مع ترامب ولم نرفض استخدام الدولار لكن الإدارة الأمريكية هي من تمنع ذلك باستخدام العقوبات".

وأضاف  فلاديمير بوتين إنه يتفق مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب أنه كان من الممكن تفادي حرب أوكرانيا.

 

بوتين: كان من الممكن تفادي حرب أوكرانيا

 وأوضح بوتين: "الرفع أو الخفض الكبير لأسعار الطاقة يضر روسيا والولايات المتحدة معا ومن الصعب التحدث عن أي أمر بجدية في ظل رفض أوكرانيا الانخراط في محادثات للسلام".

وأضاف الرئيس الروسي: "لدى ترامب وجهة نظر مختلفة حول ما هو جيد وما هو سيئ، بما في ذلك فيما يتعلق بالسياسة في المجال الاجتماعي وبعض القضايا الأخرى".

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والجمعة، أعلن ترامب أن إدارته أجرت بالفعل مناقشات جدية للغاية  مع روسيا بشأن حربها في أوكرانيا، وأنه هو ونظيره الروسي بوتين يمكن أن يقوما قريبًا بعمل "مهم" نحو إنهاء الصراع.

وصرح للصحفيين في المكتب البيضاوي: "سنتحدث، وأعتقد أننا ربما نفعل شيئًا سيكون مهمًا... نريد إنهاء تلك الحرب. لم تكن هذه الحرب لتبدأ إذا كنت رئيسًا".

غير أنه لم يكشف من الذي أجرى اتصالات من إدارته مع الروس، لكنه أصر على أن الجانبين "يجريان محادثات بالفعل"، وفق أسوشييتد برس.


وردًا على سؤال عما إذا كان قد تحدث مباشرة مع بوتين، أجاب: "لا أريد أن أقول ذلك".

يذكر أن ترامب أكد مرارًا أنه لم يكن ليسمح ببدء الصراع إذا كان في منصبه.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، انتقد ترامب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قائلًا إنه كان يتعين عليه أن يبرم صفقة مع بوتين لتجنب الصراع.

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ترامب بوتين روسيا أوكرانيا

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