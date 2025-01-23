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خارج الحدود

ترامب: زيلينسكي مستعد للسلام وأرغب فى الاجتماع مع بوتين

ترامب وبوتين، فيتو
ترامب وبوتين، فيتو

قال الرئيس الأمريكي، دونالد  ترامب، اليوم الخميس: إنه يرغب في الاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كاشفًا أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي أبلغه بأنه مستعد لإبرام اتفاق مع روسيا.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قالت  وزارة الخارجية الأوكرانية، في بيان صادر عنها، تعليقًا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بشأن ضرورة قيام كييف بتنازلات إقليمية لإنهاء الأزمة: “دعونا ننتظر الاتصالات الرسمية”.

 

مطالب أمريكية لأوكرانيا بتقديم تنازلات لصالح روسيا 

ومن جانبه ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، جورجي تيخي: "دعونا ننتظر الاتصالات الرسمية بين الجانبين الأوكراني والأمريكي، وخلال هذه الاتصالات، ستكون هناك فرصة لمناقشة جميع المعايير والنهج والتفاصيل الرئيسية التي ترغبون في سماعها".

 

جهود أمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا 

وأضاف أن “الاستعدادات تجري حاليًّا لزيارة المبعوث الخاص كيث كيلوج إلى أوكرانيا”.

وكشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في وقت سابق، موقف بلاده بشأن الأزمة الأوكرانية، قائلًا إن: "كييف لن تكون قادرة أبدًا على العودة إلى حدود عام 1991، لكن روسيا لن تكون قادرة على ضم أوكرانيا بأكملها".

وأوضح أن "التنازلات من كلا الجانبين ستكون ضرورية لإنهاء الصراع، كما ستبذل الولايات المتحدة قصارى جهدها للسعي إلى حل نهائي، لكن هذا سيتطلب دبلوماسية معقدة ومكثفة".

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ترامب روسيا بوتين زيلينسكي أوكرانيا

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