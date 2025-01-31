أخبار الفن اليو م، طرح بوسترات أبرز مسلسلات رمضان 2025، وفاة شقيق مصطفي شعبان، محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة

شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كـ الأتي

أعلن الفنان مصطفى شعبان رحيل شقيقه عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

وكتب مصطفى شعبان: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى أخي الصغير الغالي ماجد الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أسأل الله أن يغفر له، ويرحمه، ويوسّع مدخله، ويجعله من أهل الفردوس الأعلى.اللهم اجبر قلوبنا على فراقه، وارزقنا الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

طرح النجم محمد رمضان منذ قليل أحدث أعماله الغنائية، والتي جاءت بعنوان “الحمدالله” وشاركه الغناء العالمي فرنجلش، وذلك علي موقع الفيديوهات يوتيوب

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن بوستر مسلسل "الغاوي" المقرر عرضه على شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك.

مسلسل "الغاوي" من بطولة أحمد مكي وعائشة بن أحمد وعمرو عبدالجليل وأحمد بدير وأحمد كمال ومحمد لطفي وتامر شلتوت وكزبرة وولاء الشريف وعبير فاروق ويارا المليجي.

"الغاوي" من تأليف محمود زهران وطارق الكاشف واخراج ماندو العدل ويتكون من 15 حلقة.

قرر المنتج ريتشارد الحاج طرح أغنية تحت عنوان "سؤالك عليا" للملحن والمطرب الراحل محمد رحيم، التي كان قد انتهى من تسجيلها بصوته منذ فترة طويلة ولم تخرج للنور، وهي من ألحان محمد رحيم، كلمات برهوم ثابت، تطرح عبر كافة المنصات الرقمية الإلكترونية إهداءً لروحه، الجمعة، 31 يناير الجاري.

من جانبه قال المنتج ريتشارد الحاج: "وقعت عقد مع الراحل محمد رحيم قبل 17 سنة تقريبًا، في 2008، لتنفيذ ألبوم كامل، وبعدها حدثت بعض المشاكل بسبب توقيت تسليم الأغاني والانتهاء منها، رغم حصوله على مستحقاته كاملة".

عطلت الممثلة المتحولة كارلا صوفيا، جميع حسابتها علي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ساعات من الهجوم عليها من قبل المستخدمين، اللذين فضحوا عنصريتها الشديدة.

أصدرت المتحولة كارلا صوفيا جاسكون، اعتذارًا رسميا، بعد انتشار عشرات المنشورات، التي كتبتها كارلا منذ عدة سنوات، وتضمنت تعليقات عنصرية، ومعادية للإسلام، ورهاب المثلية الجنسية، ومعادية للتطعيمات، ومختلف التعليقات المسيئة الأخرى، والتي تداولها عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت كارلا في اعتذارها:"أود أن أعترف بالمحادثات حول منشوراتي السابقة، على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تسببت في الأذى، بصفتي شخصًا في مجتمع مهمش، أعرف هذه المعاناة جيدًا، وأنا آسفة بشدة لأولئك الذين تسببت لهم في الألم… طوال حياتي ناضلت من أجل عالم أفضل، أعتقد أن النور سينتصر دائمًا على الظلام ".

احتضنت قاعة "فكر وإبداع" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين ندوة لمناقشة كتاب "أساطير شخصية.. صعود الآلهة الصغيرة ودراما التاريخ" للكاتب محسن عبد العزيز، والصادر عن بيت الحكمة للثقافة.

جاءت الندوة ضمن محور "كاتب وكتاب"، وشهدت حضور نخبة من المثقفين، حيث شاركت الدكتورة كرمة سامي، رئيس المركز القومي للترجمة، والكاتب محمد سلماوي في مناقشة الكتاب، فيما أدارت الجلسة الكاتبة الصحفية سمر الجمل.

كشفت شاشة ON عن البوسترات التشويقية لمسلسل قلبي ومفتاحه بطولة الفنان آسر ياسين والفنانة مي عز الدين في رمضان 2025

وظهر في البوسترات التشويقية لمسلسل قلبي ومفتاحه كل من؛ الفنان آسر ياسين والفنانة مي عز الدين والفنان دياب بالإضافة إلى الفنان أشرف عبد الباقي والفنان أحمد خالد صالح.

رصدت (فيتو) خلال جولتها بثامن أيام معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ56 تواجد موسوعة (اليهود واليهودية والصهيونية) وهي عمل موسوعي ضخم قام على إعداده وتقديمه المفكر الدكتور الراحل عبد الوهاب المسيري، وذلك في ثماني مجلدات كبيرة الحجم.

ويتوفر أول مجلدين بمكتبات دار الشروق للنشر والتوزيع وكان سعرهما يقدر بـ973 جنيها، إلا أن سعر المجلدين الأول والثاني أصبح حاليا ألفًا و280 جنيها داخل معرض الكتاب، أما بمكتبات الشروق فيبلغ سعره 1600 جنيه.

شيع الفنان مصطفى شعبان منذ قليل جثمان شقيقه الأصغر لمثواه الأخير من مسجد العطار بقرية البتانون بمسقط رأسه بالمنوفية، ومن المقرر أن تستقبل أسرته العزاء بمسقط رأسه على المقابر، وسوف يتم تحديد موعد العزاء بالقاهرة لاحقًا.

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