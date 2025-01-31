الجمعة 31 يناير 2025
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ثقافة وفنون

إهداءً لروحه، طرح أغنية سؤالك عليا للراحل محمد رحيم

محمد رحيم، فيتو
محمد رحيم، فيتو

قرر المنتج ريتشارد الحاج طرح أغنية تحت عنوان "سؤالك عليا" للملحن والمطرب الراحل محمد رحيم، التي كان قد انتهى من تسجيلها بصوته منذ فترة طويلة ولم تخرج للنور، وهي من ألحان محمد رحيم، كلمات برهوم ثابت، تطرح عبر كافة المنصات الرقمية الإلكترونية إهداءً لروحه، الجمعة، 31 يناير الجاري.

أغنية سؤالك عليا للراحل محمد رحيم 

من جانبه قال المنتج ريتشارد الحاج: "وقعت عقد مع الراحل محمد رحيم قبل 17 سنة تقريبًا، في 2008، لتنفيذ ألبوم كامل، وبعدها حدثت بعض المشاكل بسبب توقيت تسليم الأغاني والانتهاء منها، رغم حصوله على مستحقاته كاملة".

 

وأضاف: " رحيم شخصية لطيفة وهادئة رحمه الله، كان بينا حب رغم المشاكل، وفي 2010 بعد ضغط، أنتهى من تسجيل أكثر من أغنية، من بينها أغنية سؤالك عليا، التي نطرحها حاليًا لتكون ذكرى جميلة بصوته وأتمنى ان تلقى اعجاب الناس، وكنت مؤمن به كمطرب في هذا التوقيت وتحمست له جدًا، خاصة بعد نجاح أغنيته عارفة، وانتجت له أكثر من 10 أغاني".

 

وتابع: "الملحن المطرب، يقع في أزمة كبيرة، ورحيم كان عليه أن يختار ما بينهما، وكان في حيرة كبيرة، ما بين شغله ونجاحاته كملحن، وموهبته كمطرب، وفي نفس التوقيت انتجت له أغنية أجمل ما شافت عيني ضمن ألبوم Nova Arabia".

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