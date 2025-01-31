الحزن يسيطر على مصطفى شعبان بجنازة شقيقه (صور)

شيع الفنان مصطفى شعبان منذ قليل جثمان شقيقه الأصغر لمثواه الأخير من مسجد العطار بقرية البتانون بمسقط رأسه بالمنوفية، ومن المقرر أن تستقبل أسرته العزاء بمسقط رأسه على المقابر، وسوف يتم تحديد موعد العزاء بالقاهرة لاحقًا.







وكان الفنان مصطفى شعبان أعلن رحيل شقيقه عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

وكتب مصطفى شعبان: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى أخي الصغير الغالي ماجد الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أسأل الله أن يغفر له، ويرحمه، ويوسّع مدخله، ويجعله من أهل الفردوس الأعلى.اللهم اجبر قلوبنا على فراقه، وارزقنا الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

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