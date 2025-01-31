معرض الكتاب يحتفل بمئوية ميلاد الكاتب الصحفي موسى صبري

ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، استضافت "قاعة الصالون ‏الثقافي"، اليوم، ضمن محور "شخصيات مصرية"، ندوة للاحتفاء بمئوية ميلاد الكاتب ‏الصحفي "موسى صبري"، في إطار حرص المعرض على تكريم الرموز الصحفية والأدبية، ‏وأدارت الندوة الإعلامية هبة حمزة‎.‎

معرض الكتاب 2025

أكد المشاركون أن الثقافة كان لها دورًا بارزًا في شخصية الكاتب الصحفي موسى صبري، ‏ويعتبر أقوى جزء في شخصيته، وهو ما ساعد في صناعة وتكوين شخصية الصحفية، وفي ‏هذا الإطار، قال الكاتب الصحفي أسامة السعيد: رئيس تحرير جريدة الأخبار: "إن الكاتب ‏الصحفي موسى صبري، له تكوين شخصي مختلف، وأبرز ملامح هذا التكوين هو التسامح ‏الديني، بخلاف تعاطفه الكبير مع شخصية الأب، وموسى صبرى، اسم بارز وعريق في ‏مؤسسة أخبار اليوم، وكم أتشرف بأن أجلس اليوم على كرسي جلس عليه موسى صبري، ‏رئيس تحرير لصحيفة الأخبار‎.‎‏"‏

مكان معرض الكتاب 2025

وأضاف "السعيد": "أن أول عنصر من عناصر تكوين هذا الرجل هو التسامح الديني، ‏بحسب ما ورد فى مذكراته، كما أن تكوينه الإنساني من أبرز ملامح شخصيته"، لافتًا إلى أن ‏العنصر السياسي الذى عاصره موسى صبرى من الحرب العالمية الثانية، وغيرها، من ‏الأحداث الكبرى ساعدت في تكوينه المسكون بالوطنية المصرية‎.‎

سعر تذكرة مكان 2025

وبدوره؛ أكد الكاتب الصحفي محمد بركات، أن موسى صبري كان شديد التواضع، وأن من ‏الكلمات اللافتة التى صدر بها كتابه "خمسون عامًا في قطار الصحافة"؛ حيث كتب عدة ‏كلمات مفادها أنه إنسان أتاحت له الظروف لأن يصبح صحفيًا، وهى كلمات كتبها وقت أن ‏كان رئيسًا لمجلس إدارة دار أخبار اليوم، ورئيسًا لتحرير جريدة الأخبار لمدة طويلة، وذكر ‏بركات، أن الكاتب الصحفي موسى صبري، كان لا يترك شاردة أو واردة إلا وكتبها على ‏صفحات جريدة الأخبار، وبدأ مسيرته من تحت السلم، وكان يتميز بشخصية رومانسية‎.‎

وأوضح "بركات"، أن تركيبة موسى صبرى، هي التي صنعت تجربته الصحفية وسط ‏عمالقة في الأهرام، وروز اليوسف، والأخبار، ودار الهلال، وهم نجوم فى الصحافة ‏والسياسة والمجتمع، وهو عصر كان يخلق العمالقة، مثل، فتحى غانم، صلاح عبد الصبور، ‏كامل الشناوى، وغيرهم، ممن عاصروا الأديب طه حسين، وعباس العقاد، مشيرًا إلى أن تلك ‏الفترة كانت مليئة بالحيوية السياسية، وأكد أن المنحى القانوني ترك في موسى صبري ‏الصراحة والدقة، ومن ثم انتقاله للعمل الصحفى، والكتابة الأدبية، كما أنه هوى التمثيل بل ‏مارسه مع عبد الرحمن الشرقاوي، صديق عمره‎.‎

وفي السياق ذاته؛ قال الكاتب الصحفى طارق الطاهر: "إن أهم ما يميز الكاتب الراحل موسى ‏صبري، هو دوره في تكوين الصحفيين بالأخبار، لافتًا إلى أنه من سماته، أنه حدد لنفسه ‏هدفا بعيدًا عن الذاتية ولصالح الوطن".‏

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.