الجمعة 31 يناير 2025
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ثقافة وفنون

محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة "الحمدالله" مع فرنجلش (فيديو)

محمد رمضان، فيتو
محمد رمضان، فيتو

طرح النجم محمد رمضان منذ قليل أحدث أعماله الغنائية، والتي جاءت بعنوان “الحمدالله” وشاركه الغناء العالمي فرنجلش، وذلك علي موقع الفيديوهات يوتيوب

أغنية محمد رمضان الجديدة

وتقول كلمات أغنية محمد رمضان الجديدة الحمدالله:

" الحمد لله.. يا حبيب الروح دولاراتي داوت قلبي المجروح

الحمد لله.. اه يا بختنا عندنا يختنا نسرح بيه ونروح

الحمد لله.. شوف كنا فين والحظ خدنا انا وانت لفين 

الحمد لله.. شوف حجم نجحنا قد الصبر وسهر الليل 

الحمد لله.. بقينا نجوم الدنيا الحمد لله

الحمد لله.. ملكنا الأرض في ثانية الحمد لله

الحمد لله.. تعبنا شقينا ووصلنا الحمد لله

الحمد لله.. مفيش ولا موجة هزتنا الحمد لله"

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