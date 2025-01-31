دراما رمضان 2025، طرح بوستر الغاوي لـ أحمد مكي

مسلسل أحمد مكي في رمضان 2025، أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن بوستر مسلسل "الغاوي" المقرر عرضه على شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك.

مسلسل الغاوي للفنان أحمد مكي في رمضان 2025

مسلسل "الغاوي" من بطولة أحمد مكي وعائشة بن أحمد وعمرو عبدالجليل وأحمد بدير وأحمد كمال ومحمد لطفي وتامر شلتوت وكزبرة وولاء الشريف وعبير فاروق ويارا المليجي.

"الغاوي" من تأليف محمود زهران وطارق الكاشف واخراج ماندو العدل ويتكون من 15 حلقة.

ويواصل الفنان أحمد مكي تصوير أحداث دوره في مسلسل الغاوي المقرر أن يخوض به سباق دراما رمضان 2025، بين أحد المناطق الشعبية التي تدور فيها أحداث العمل.



ويلعب أحمد مكي خلال أحداث مسلسل الغاوي شخصية “شمس” ويظهر بلوك جديد، حيث أطلق لحيته وشاربه من أجل الشخصية التي يقدمها ضمن أحداث العمل.

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