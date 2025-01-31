بـ1600 جنيه، زيادة كبيرة في سعر موسوعة «اليهود واليهودية والصهيونية» بمعرض الكتاب 2025

رصدت (فيتو) خلال جولتها بثامن أيام معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ56 تواجد موسوعة (اليهود واليهودية والصهيونية) وهي عمل موسوعي ضخم قام على إعداده وتقديمه المفكر الدكتور الراحل عبد الوهاب المسيري، وذلك في ثماني مجلدات كبيرة الحجم.

ويتوفر أول مجلدين بمكتبات دار الشروق للنشر والتوزيع وكان سعرهما يقدر بـ973 جنيها، إلا أن سعر المجلدين الأول والثاني أصبح حاليا ألفاً و280 جنيها داخل معرض الكتاب، أما بمكتبات الشروق فيبلغ سعره 1600 جنيه.

موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية

وتتناول هذه الموسوعة جوانب تاريخ العبرانيين في العالم القديم، وتواريخ الجماعات اليهودية بامتداد بلدان العالم، وتعداداتها وتوزيعاتها، وسماتها الأساسية، وهياكلها التنظيمية، وعلاقات أفراد الجماعات اليهودية بالمجتمعات والدول التي يوجدون فيها وبالدولة الصهيونية.

وتشمل كافة الأحوال الاجتماعية والسياسية وكافة الشئون الحياتية التي صاحبتهم منذ زمن العبرانيين في العالم القديم حتى العصر الحديث انتهاءً بدولة إسرائيل.

وتركز على أحوال هذه الجماعات في البلدان التي تواجدوا فيها ودراسة الظروف المحيطة بهم، حيث جعلت من هذه الظروف المحيطة المختلفة مرتكزا رئيسا لتفسير أفعالهم وخصوصيتهم وأخلاقهم أكثر من الاعتماد على عقائدهم، ومن أشهر الأمثلة على ذلك أن تحاول بهذا أن تفسر الجرائم والأفعال المشينة اليهودية والعداء والتهم الموجهة من الأغيار لليهود في كل زمان ومكان بحيث تجعل اليهود غالبا غير مسؤولين عنها، وهذه النظرة موضوعية وحيادية برأي كاتبها وكثير من أشهر مؤيديه، بينما هي متحيزة كثيرا لليهود برأي البعض الآخر خاصة منتقديه، ومخالفة للواقع ولأوصاف اليهود في القرآن والإنجيل، بل وصف الموسوعة بعض النقاد بأنها تدافع عن اليهود.

وتغطى الموسوعة كذلك أشهر الأعلام من اليهود (مثل موسى بن ميمون) وغير اليهود ممن ارتبطت أسماؤهم بتواريخ الجماعات اليهودية (مثل نابليون بونابرت وهتلر).

كما تتناول هذه الموسوعة كل الجوانب المتعلقة بتاريخ وشعائر الديانة اليهودية وفرقها وكتبها الدينية، وطقوسها وشعائرها، وتأثرها بالديانات المختلفة، وأزمتها في العصر الحديث، وعلاقتها بالصهيونية وبمعاداة السامية (معاداة اليهود). وتغطي فترة تحديث الجماعات اليهودية وعلاقتهم بالرأسمالية والاشتراكية، أيضا تشمل الحديث عن ثقافاتهم وتراثهم وفنونهم وآدابهم ولغاتهم ومفكريهم وفلاسفتهم، وأحوال التربية والتعليم لديهم، وتغطى أيضا الحركة الصهيونية ونشاطاتها ومدارسها وأعلامها، وبعض الجوانب الأساسية للدولة الصهيونية، وتجربة الحداثة الغربية بشكل عام.

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