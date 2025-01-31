الجمعة 31 يناير 2025
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ثقافة وفنون

المتحولة كارلا صوفيا تعطل حساباتها علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد فضح عنصريتها

كارلا، فيتو
كارلا، فيتو

عطلت الممثلة المتحولة كارلا صوفيا، جميع حسابتها علي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ساعات من الهجوم عليها من قبل المستخدمين، اللذين فضحوا عنصريتها الشديدة.

المتحولة كارلا صوفيا تتقدم باعتذار رسمي

 أصدرت المتحولة  كارلا صوفيا جاسكون، اعتذارًا رسميا، بعد انتشار عشرات المنشورات، التي كتبتها كارلا منذ عدة سنوات، وتضمنت تعليقات عنصرية، ومعادية للإسلام، ورهاب المثلية الجنسية، ومعادية للتطعيمات، ومختلف التعليقات المسيئة الأخرى، والتي تداولها عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت كارلا في اعتذارها:"أود أن أعترف بالمحادثات حول منشوراتي السابقة، على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تسببت في الأذى، بصفتي شخصًا في مجتمع مهمش، أعرف هذه المعاناة جيدًا، وأنا آسفة بشدة لأولئك الذين تسببت لهم في الألم… طوال حياتي ناضلت من أجل عالم أفضل، أعتقد أن النور سينتصر دائمًا على الظلام ".

 

وهاجمت كارلا في منشوراتها العنصرية، المطربة البريطانية آديل، وفرقة BTS الكورية، والمغنية الأمريكية مايلي سايرس، كما هاجمت الدين الإسلامي في منشوراتها، ودعت لمقاطعة تطعيمات الكورونا.

 

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