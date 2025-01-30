الخميس 30 يناير 2025
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ثقافة وفنون

المتحولة كارلا صوفيا جاسكون مهددة بالإيقاف من الأوسكار بعد ترشحها للجائزة

كارلا صوفيا جاسكون،
كارلا صوفيا جاسكون، فيتو

أكدت المتحولة  كارلا صوفيا جاسكون، والتي كانت سابقا تعرف، بالممثل "كارلوس جاسكون"، وقامت بتغيير اسمها، بعد خضوعها لعمليات التحول الجنسي، لتصبح امرأة بدلا من رجل، في مقابلات إعلامية، إنها تشعر بالظلم والاضطهاد، بسبب قواعد أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة ( الأوسكار).

تفاصيل انتهاك المتحول كارلا صوفيا جاسكون لقوانين الأوسكار

وخالفت كارلا صوفيا جاسكون، القوانين الخاصة بالأوسكار، عبر اتهام فريق المرشحة البرازيلية فرناندا توريس، بنشر الكراهية ضدها وضد طاقم فيلم Emilia Perez، خلال مقابلة في بلدها البرازيل.

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وقالت كارلا:"هناك أشخاص يعملون مع فرناندا توريس، يتحدثون بشكل سيء عني، وعن إميليا بيريز"، فيما لا تزال تعليقات جاسكون بلا أساس في الواقع، خاصة أن الممثلة البرازيلية توريس، نشرت مقطع فيديو مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، تطلب من البرازيليين إظهار حبهم لكارلا.

وبهذا الاتهام، تواجه كارلا صوفيا، عقوبة الإيقاف لمدة عام من قبل أكاديمية الأوسكار، وذلك لارتكاب مخالفة لأول مرة، كما ستكون مهددة بالطرد الدائم، بسبب أي مخالفات لاحقة ترتكبها حسب لوائح الأكاديمية.

يذكر أن كلا من كارلا صوفيا، وفرناندا توريس، مرشحتين للفوز بجائزة أفضل ممثلة في حفل الأوسكار لعام ٢٠٢٥.

أعلنت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة، أسماء المرشحين، لنيل جوائز الأوسكار في نسختها الـ97، لعام 2025.

وجاءت القائمة الكاملة لترشيحات الأوسكار كالتالي:ـ

 

أفضل ممثل في دور مساعد

يورا بوريسوف - Anora

كيران كولكن - A Real Pain

إدوارد نورتون - A Complete Unknown

جاي بيرس -  The Brutalist 

 

 

جيريمي سترونج -  The Apprentice

أفضل ممثلة في دور مساعد

مونيكا باربارو - A Complete Unknown

أريانا جراندي - Wicked

فيليسيتي جونز - The Brutalist

إيزابيلا روسيليني - Conclave

زوي سالدانا - Emilia Pérez

أفضل فيلم رسوم متحركة قصير

Beautiful Men

In the Shadow of Cypress

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!

أفضل تصميم أزياء

A Complete Unknown

Conclave

Gladiator II

Nosferatu

Wicked

أفضل فيلم قصير حي

A Lien

Anuja

I’m Not a Robot

The Last Ranger

The Man Who Could Not Remain Silent

أفضل مكياج وتصفيف شعر

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

The Substance

Wicked

أفضل موسيقى تصويرية أصلية

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

أفضل سيناريو مقتبس

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

أفضل سيناريو أصلي

Anora

The Brutalist

A Real Pain

September 5

The Substance

أفضل ممثل دور رئيسي

أدريان برودي - The Brutalist

تيموثي شالاميه - A Complete Unknown

كولمان دومينجو - Sing Sing

رالف فاينس - Conclave

سيباستيان ستان - The Apprentice

أفضل ممثلة في دور رئيسي

سينثيا إريفو - Wicked

كارلا صوفيا جاسكون - Emilia Pérez

مايكي ماديسون - Anora

ديمي مور - The Substance

فيرناندا توريس - I’m Still Here

أفضل فيلم تحريك

Flow  

Inside Out 2  

Memoir of a Snail  

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl 

The Wild Robot  

أفضل تصوير

The Brutalist  

Dune: Part Two 

Emilia Pérez  

Maria  

Nosferatu  

أفضل مخرج

شون بيكر - Anora

برادي كوربيت - The Brutalist

جيمس مانجولد - A Complete Unknown

جاك أوديار - Emilia Pérez

كورالي فارجيت - The Substance

أفضل فيلم وثائقي طويل

Black Box Diaries

No Other Land  

Porcelain War  

Soundtrack to a Coup d’Etat  

Sugarcane

أفضل فيلم وثائقي قصير

Death by Numbers 

I Am Ready, Warden 

Incident 

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra 

أفضل مونتاج

Anora  

The Brutalist 

Conclave  

Emilia Pérez 

Wicked  

أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية

I’m Still Here  

The Girl with the Needle

Emilia Pérez  

The Seed of the Sacred Fig 

Flow

أفضل أغنية أصلية

El Mal من فيلم Emilia Pérez

The Journey من فيلم The Six Triple Eight

Like a Bird من فيلم Sing Sing

Mi Camino من فيلم Emilia Pérez

Never Too Late من فيلم Elton John: Never Too Late

أفضل إنتاج

The Brutalist 

Conclave  

Dune: Part Two  

Nosferatu  

Wicked 

أفضل صوت

A Complete Unknown 

Dune: Part Two

Emilia Perez

Wicked

The Wild Robot 

أفضل مؤثرات صوتية

Alien: Romulus 

Better Man 

Dune: Part Two  

Kingdom of the Planet of the Apes

Wicked 

أفضل فيلم

Anora  

The Brutalist  

A Complete Unknown  

Conclave  

Dune: Part Two 

Emilia Pérez 

I’m Still Here 

Nickel Boys

The Substance

Wicked  

موعد حفل الأوسكار 2025

وحددت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة (الأوسكار)، يوم ٢ مارس ٢٠٢٥، ليكون موعد إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ٩٧.

وأعلنت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة رسميًّا، أن المذيع الساخر كونان أوبراين، سيقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار القادم 2025.

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