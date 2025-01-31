الجمعة 31 يناير 2025
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، طرح بوسترات "قلبي ومفتاحه" لـ آسر ياسين ومي عز الدين

آسر ياسين، فيتو
آسر ياسين، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، كشفت شاشة ON عن البوسترات التشويقية لمسلسل قلبي ومفتاحه بطولة الفنان آسر ياسين والفنانة مي عز الدين في رمضان 2025. 

مسلسل قلبي ومفتاحه في رمضان 2025 

وظهر في البوسترات التشويقية لمسلسل قلبي ومفتاحه كل من؛ الفنان آسر ياسين والفنانة مي عز الدين والفنان دياب بالإضافة إلى الفنان أشرف عبد الباقي والفنان أحمد خالد صالح.

 ومن ناحية أخرى، قدمت الفنانة مى عز الدين مؤخرًا مسرحية قلبي وأشباحه وشاركها البطولة الفنان عمرو يوسف، ضمن موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

 



 مسرحية قلبي وأشباحه بطولة مي عز الدين وعمرو يوسف وحمدي المرغني وحاتم صلاح وإيمان السيد وشريف البردويلي وكامبا ومحمد ناصر ومروة أنور، ودعاء رجب وإبرام سمير، والعمل من تأليف طه زغلول ونور مهران وأحمد عبد العزيز، وإنتاج صلاح الجهيني وإخراج محمد محمدي.

تدور مسرحية قلبي وأشباحه، في إطار رعب كوميدي، خلال تصوير فيلم رعب داخل أحد القصور المهجورة، ويفاجأ فريق العمل بأن القصر مسكون بالأشباح الحقيقية، إذ تظهر صاحبة القصر لتورط بطل الفيلم وطاقم التصوير في مهمة مع الأشباح التي تسكن المكان.

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