روسيا تسقط 49 مسيرة أوكرانية في معركة ليلية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، 49 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.

تدمير الدفاع الجوي

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات من قبل نظام كييف لتنفيذ هجمات باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 49 طائرة مسيرة أوكرانية، 25 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، و8 مسيرات فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، و6 مسيرات فوق أراضي مقاطعة كورسك".

وتابع البيان: "تم تدمير 4 مسيرات فوق أراضي مقاطعة ياروسلافل، واثنتان فوق أراضي كل من مقاطعات بيلغورود وفورونيغ كراسنودار".

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