بدأت أوكرانيا على المستوى البرلماني مشاورات مع الاتحاد الأوروبي بشأن سد ثغرة فقدان المساعدات الأمريكية من خلال برامج المنح التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

أوكرانيا تبدأ مشاورات مع الاتحاد الأوروبي لبحث بدائل المساعدات الأمريكية

جاء ذلك على لسان لجنة البرلمان الأوكراني المعنية بالسياسة الإنسانية والمعلوماتية اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق، أفادت قناة "Public" التلفزيونية الأوكرانية، نقلا عن مصادر، بأن المكتب الأوكراني للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID تلقى أمرا بوقف جميع المشاريع في البلاد بعد صدور مرسوم بشأن تعليق المساعدات الأمريكية لدول ثالثة.

كما أكد المصدر، في الوقت الحالي، ليس لدى موظفي الفرع الأوكراني للمنظمة معلومات حول مصير البرنامج في أوكرانيا.

حجم المشاكل التي قد تواجهها أوكرانيا

وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوكراني:"لسوء الحظ، فإن حجم المشاكل التي قد تواجهها أوكرانيا، بسبب سحب المساعدة الأمريكية، أكبر بكثير مما يعتقد. ولم يكن لدى المنظمات الأوكرانية والكيانات الأخرى التي تلقت منحا من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الوقت الكافي للاستعداد لمثل هذه التغييرات الجذرية.. فعلى المستوى البرلماني، بدأت المشاورات مع الزملاء الأوروبيين بشأن الاستبدال المحتمل للمساعدة الأمريكية - على الأقل في الوقت الذي يتم فيه اتخاذ القرارات النهائية في واشنطن".

كما أشار البرلمان الأوكراني إلى أنه بفضل الدعم الذي تم منحه، تمكنت وسائل الإعلام الأوكرانية من "البقاء على قيد الحياة" وربما كانت هذه المساعدة هي الخيار الوحيد لعمل المشاريع في مجال الثقافة والإعلام.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قالت مديرة معهد المعلومات الجماهيرية، أوكسانا رومانيوك، في تعليقها على عواقب تجميد المساعدات الأمريكية لمدة ثلاثة أشهر على سوق الإعلام الأوكراني، إن تسعة من كل عشرة وسائل إعلام أوكرانية تعيش على التمويل الذي تقدمه المنح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.