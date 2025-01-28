محافظ الشرقية يشيد بجهود وحدة الحجز الإداري في تحصيل مستحقات الدولة خلال 2024

ثمن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية جهود العاملين بوحدة الحجز الإداري بالديوان العام للمحافظة لتميزهم في أداء عملهم والوصول إلى المستهدف خلال عام 2024 بمحافظة الشرقية.

الرئيس السيسي رئيس الجمهورية

يأتي هذا تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوصيات رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات وزيرة التنمية المحلية بـ زيادة موارد الدولة وضبط منظومة الأداء المالي وتحصيل أية متأخرات لدى الغير واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة.

قاعدة بيانات متكاملة

وأوضح أحمد الدمرداش مدير وحدة الحجز الإداري بالديوان العام أنه عقب إنشاء الوحدة وخلال عام 2024 فقد قامت الوحدة إعداد وتحديث قاعدة بيانات متكاملة للمدينين والمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بالتنسيق مع (وزارة الداخلية وإدارة المرور، وقطاع الأحوال المدنية والسجلات التجاريه والمديريات الخدمية، وحصرهم أيضا على مستوى المراكز والمدن والأحياء بدائرة المحافظة بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالديوان.

العمل على إنهاء كافة المتأخرات

كما تم الإشراف على إجراءات الحجز الإداري بنطاق المحافظة وهى العمل علي إنهاء كافة المتأخرات المالية المستحقة بمحافظة الشرقية على مستوى المراكز والمدن والأحياء طرف الغير ودراسة أسباب التأخير في تحصيل المستحقات المالية للمحافظة من خلال المراجعه الدقيقه للأعمال الإجرائية لضمان تواصلها في كافة المراحل وعدم إسقاط أي مرحلة منها وردع محاولات الاستيلاء على مستحقات الدولة المالية.

اتخاذ كافة الإجراءات

كما تم إتخاذ كافة الإجراءات لاسترداد مستحقات الدولة المالية بكافة أنواعها (الإجرائية والمستندية والتنفيذية والذاتية لملاحقة المدينين باختلاف أنواعهم)، والتنسيق في ذلك مع هيئة قضايا الدولة مع دراسة إمكانية منح تسهيلات للمتعسرين في حالة تسوية المديونية وذلك في ضوء ما يسمح به القانون.

تفعيل منظومة العمل بالحجز الإدارى

وأوضح مدير وحدة الحجز الإداري لتفعيل منظومة العمل بجودة وكفاءة داخل الوحدة منذ انشائها،فقد تم عقد ندوه تثقيفيه للمختصين بالحجز الإداري بكافة المراكز والمدن والأحياء بمقر مركز التدريب بالمحافظة لعرض كافة التعليمات الواردة والخاصة بشأن الوحدة وتفعيل إجراءات الحجز الإداري لاسترداد مستحقات الدولة المتأخرة حتى يتم توحيد آلية العمل في هذا الشأن.

عقد دورات تدريبية

فضلًا عن عقد دورة تدريبية لمدة يومين فى 30، 31 /12/2024 بمقر مركز التدريب بالمحافظة للعاملين بأقسام الحجز الإداري والمندوبين القضائيين لكافة المراكز بحضور نائبة المحافظ، والسكرتير العام المساعد للمحافظة، وذلك تحت إشراف السكرتير العام للمحافظة.

نشر المادة العلمية وفقا للتعليمات

وتم نشر المادة العلمية بها وفقًا للتعليمات الواردة بشأن الحجز الإداري وتطبيق مواد القانون رقم 308 لسنة 1955 وتحقيق المشاركة الفعالة وتبادل الخبرات بين الجميع تنفيذا لآليات العمل وذلك للوصول لأكبر استفادة ممكنة حفاظًا على حقوق الدولة والمال العام.

المرور على المراكز والأحياء بشكل دورى

وأضاف مدير الوحدة أنه خلال عام 2024 تم المرور على المراكز والمدن والأحياء بشكل دوري للاطلاع على السجلات الدفترية ومتابعة الإجراءات طبقًا لقانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955.

تعميم المنشورات على كافة المراكز

وتم تحرير منشورات وتعميمها على كافة المراكز بصفه دورية وفقا للتعليمات الواردة فيما يخص كافة الإجراءات والملاحظات والتعليمات لتطبيق آلية العمل بالشكل الصحيح طبقا ً للقانون حتي يتسني العرض على السلطة المختصة.

قرار تشكيل الوحدة

وكانت وحدة الحجز الإداري بالديوان العام أنشئت بقرار محافظ الشرقية رقم (10094) الصادر لسنة 2023، والتي تتبع مباشرة وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة حفاظا على حقوق الدولة والمال العام.

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