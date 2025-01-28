الثلاثاء 28 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الشرقية يشيد بجهود وحدة الحجز الإداري في تحصيل مستحقات الدولة خلال 2024

محافظ الشرقية يشيد
محافظ الشرقية يشيد بدورالعاملين بوحدة الحجزالإداري، فيتو

ثمن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية جهود العاملين بوحدة الحجز الإداري بالديوان العام للمحافظة لتميزهم في أداء عملهم والوصول إلى المستهدف خلال عام 2024 بمحافظة الشرقية.

محافظ الشرقية: تعزيز الانتماء لدى الأطفال ضرورة لمواجهة الغزو المعلوماتي غير المدقق

 

الرئيس السيسي رئيس الجمهورية 

يأتي هذا تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس  الجمهورية وتوصيات رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات وزيرة التنمية المحلية بـ زيادة موارد الدولة وضبط منظومة الأداء المالي وتحصيل أية متأخرات لدى الغير واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة.

قاعدة بيانات متكاملة 

وأوضح أحمد الدمرداش  مدير وحدة الحجز الإداري بالديوان العام أنه عقب إنشاء الوحدة وخلال عام 2024 فقد قامت الوحدة إعداد وتحديث قاعدة بيانات متكاملة للمدينين والمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بالتنسيق مع (وزارة الداخلية وإدارة المرور، وقطاع الأحوال المدنية والسجلات التجاريه والمديريات الخدمية، وحصرهم أيضا  على مستوى المراكز والمدن والأحياء بدائرة المحافظة بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالديوان.

 

العمل على إنهاء كافة المتأخرات 

كما تم  الإشراف على  إجراءات الحجز الإداري بنطاق المحافظة وهى العمل علي إنهاء كافة المتأخرات المالية المستحقة بمحافظة الشرقية على مستوى المراكز والمدن والأحياء طرف الغير ودراسة أسباب التأخير في تحصيل المستحقات المالية للمحافظة من خلال المراجعه الدقيقه للأعمال الإجرائية لضمان تواصلها في كافة المراحل وعدم إسقاط أي  مرحلة منها وردع محاولات الاستيلاء على مستحقات الدولة المالية.

اتخاذ كافة الإجراءات 

كما تم إتخاذ كافة الإجراءات لاسترداد  مستحقات الدولة المالية بكافة أنواعها (الإجرائية والمستندية والتنفيذية والذاتية لملاحقة المدينين باختلاف أنواعهم)، والتنسيق في ذلك مع هيئة قضايا الدولة مع دراسة إمكانية منح تسهيلات للمتعسرين في حالة تسوية المديونية وذلك في ضوء ما يسمح به القانون.

تفعيل منظومة العمل بالحجز الإدارى 

وأوضح مدير وحدة الحجز الإداري لتفعيل منظومة العمل بجودة وكفاءة داخل الوحدة منذ انشائها،فقد تم عقد ندوه تثقيفيه للمختصين بالحجز الإداري بكافة المراكز والمدن والأحياء بمقر مركز التدريب بالمحافظة لعرض كافة التعليمات الواردة والخاصة بشأن الوحدة وتفعيل إجراءات الحجز الإداري لاسترداد  مستحقات الدولة المتأخرة حتى يتم توحيد آلية العمل في هذا الشأن.

 

عقد دورات تدريبية 

فضلًا عن عقد دورة تدريبية لمدة يومين فى  30، 31 /12/2024   بمقر مركز التدريب بالمحافظة للعاملين بأقسام الحجز الإداري والمندوبين القضائيين لكافة المراكز بحضور نائبة المحافظ، والسكرتير العام المساعد للمحافظة، وذلك تحت إشراف السكرتير العام للمحافظة.

نشر المادة العلمية وفقا للتعليمات

وتم نشر المادة العلمية بها وفقًا للتعليمات الواردة بشأن الحجز الإداري وتطبيق مواد القانون رقم 308 لسنة 1955 وتحقيق المشاركة الفعالة وتبادل الخبرات بين الجميع تنفيذا لآليات العمل وذلك للوصول لأكبر استفادة ممكنة حفاظًا على حقوق الدولة والمال العام.

المرور على المراكز والأحياء بشكل دورى

وأضاف مدير الوحدة أنه خلال عام 2024 تم المرور على المراكز والمدن والأحياء بشكل دوري للاطلاع على السجلات الدفترية ومتابعة الإجراءات طبقًا لقانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955.

 

تعميم المنشورات على كافة المراكز 

وتم تحرير منشورات وتعميمها على كافة المراكز بصفه دورية وفقا للتعليمات الواردة فيما يخص كافة الإجراءات والملاحظات والتعليمات لتطبيق آلية العمل بالشكل الصحيح طبقا ً للقانون حتي يتسني العرض على السلطة المختصة. 

إذاعة وسط الدلتا تستضيف اليوم محافظ الشرقية للحديث عن فوز المحافظة بشهادة الأيزو

قرار تشكيل الوحدة 

وكانت وحدة الحجز الإداري بالديوان العام  أنشئت بقرار محافظ الشرقية رقم (10094) الصادر  لسنة 2023، والتي تتبع مباشرة وكيل أول الوزارة  السكرتير العام للمحافظة حفاظا على حقوق الدولة والمال العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة الشرقية الوصول الى المستهدف اداء عملهم وحدة الحجز الادارى الديوان العام الرئيس السيسي المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

مواد متعلقة

محافظ الشرقية: تعزيز الانتماء لدى الأطفال ضرورة لمواجهة الغزو المعلوماتي غير المدقق

إذاعة وسط الدلتا تستضيف اليوم محافظ الشرقية للحديث عن فوز المحافظة بشهادة الأيزو

محافظ الشرقية يشارك في الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد الفتح في الزقازيق

محافظ الشرقية: الاستجابة لشكاوى المواطنين برفع القمامة بديرب نجم

ads

الأكثر قراءة

أخفتها إثيوبيا فظهرت على السطح، خبير يكشف سر انتشار اللون الأسود بجسم سد النهضة

الحكومة تعلن موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

بعد قرار ترامب بوقف المنحة، الجامعة الأمريكية تعلن تحملها نفقات 200 طالب

القومي للاتصالات يكشف سر انتهاء باقات الإنترنت سريعا (فيديو)

بث مباشر، مباراة مصر وفرنسا في بطولة كأس العالم لكرة اليد 2025

ظهرت الآن، الجيزة تعلن نتائج الصفين الأول والثاني الإعدادي إلكترونيًا

كولر يستقرعلي بديل ياسر إبراهيم في مواجهة مودرن سبورت

الحكومة تكشف خطتها لدعم شعور الرضا لدى المواطنين

منوعات

المزيد

موسكو تستقبل فعاليات مهرجان السنة الصينية الجديدة، ما أهدافه؟

دراسة: الصدمات النفسية في الطفولة قد تترك آثارا في جينات الحيوانات المنوية

تفكك كواكب خارج المجموعة الشمسية في ظاهرة نادرة

بملابس الهانبوك، المركز الكوري ينظم فعاليات أهلا كوريا لتعزيز التعاون الثقافي مع مصر

المزيد

خدمات

المزيد

وظائف جديدة بوزارة الأوقاف، التفاصيل والشروط ورابط التقديم

أحدث أسعار القصدير اليوم الثلاثاء

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

رسائل مدبولي خلال لقاء "اللجان الاستشارية المتخصصة" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف كان الكافرون يجعلون الأصنام تتكلم؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

موعد الأيام البيض وليلة النصف من شعبان 1446 هـ / 2025 م

الأزهر يستلهم العبر من معجزة الإسراء والمعراج في ندوة علمية مخصصة للمرأة

المزيد
الجريدة الرسمية