محافظ الشرقية: مؤسسات الدولة تسعى لتحويل استراتيجية حقوق الإنسان إلى واقع ملموس

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمحافظة الشرقية والتي تعتبر واحدة من أهم إنجازات الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مشيرًا إلى اهتمام مؤسسات الدولة بتحويل الإستراتيجية إلى واقع ملموس إنعكس على أوضاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية والارتقاء بحياة المواطنين.

محمد فوزى مدير وحدة حقوق الانسان

ومن جانبه إستعرض محمد فوزي مدير وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام مجهودات الوحدة في تنفيذ الخطة الإستراتيجية الوطنية خلال شهر يناير الجاري حيث تم تنفيذ ورشة عمل تدريبية بعنوان "الوعي المجتمعي والحفاظ على أمن الوطن وذلك بالتنسيق مع مركز النيل للإعلام بحضور رؤساء وحدات حقوق الانسان بمراكز ومدن المحافظة.

مكافحة الهجرة غير الشرعية

كما تم مشاركة الوحدة في فعاليات ورشة العمل التدريبية حول مكافحة الهجرة غير الشرعية والتي تم تنظيمها من قبل صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين ومؤسسة التعاون الأسباني وبمشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان.

دورة تدريبية لتعليم لغة الإشارة

وتم عقد دورة تدريبية لتعليم لغة الإشارة والإرشاد النفسي بالتنسيق مع لجنة ذوي الهمم بالمحافظة بواسطة أساتذة متخصصين من كلية علوم ذوي الإعاقة بالاضافة إلى استقبال الشكاوى التي ترد للوحدة ومخاطبة الجهات المختصة لفحص الشكاوى وحلها.

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