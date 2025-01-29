العلماء يدقون ناقوس الخطر بسبب ارتفاع درجات حرارة سطح المحيطات

في ظل التغيرات المناخية الكبيرة، اكتشف فريق دولي من علماء المناخ أدلة تشير إلى أن ارتفاع درجات حرارة سطح المحيط العالمي تسارع أربعة أضعاف في السنوات الأخيرة مقارنة بأواخر ثمانينيات القرن العشرين.

ارتفاع درجات حرارة سطح المحيطات

وفي هذا السياق ذكر المكتب الإعلامي لجامعة ريدينغ البريطانية أنه وفقا لدراسة حديثة، بلغ هذا الارتفاع الآن 0.27 درجة مئوية في العقد، وليس 0.06 كما في الماضي.

ومن جانبه قال البروفيسور كريس ميرتشانت: “إذا تصورنا أن المحيط العالمي عبارة عن حوض استحمام فيه ماء دافئ، كان في الماضي القريب يتجدد ويسخن بواسطة تيار من الماء الساخن يتدفق ببطء. ولكن مؤخرا، فتحت البشرية هذا الصنبور بقوة أكبر، ونتيجة لذلك، أصبح من الممكن أن يتدفق الماء الساخن من المحيط إلى الأرض”.

وأضاف كريس:" أن الطريقة الوحيدة لوقف هذا الاحترار هي إغلاق الصنبور عن طريق تقليص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري".

ظاهرة الاحتباس الحراري

وتوصل العلماء إلى هذا الاستنتاج بعد دراسة شاملة لكيفية تغير درجة حرارة سطح المحيط العالمي خلال أعوام 1985 - 2024.

ومن أجل ذلك أجرى العلماء تحليلا لجميع البيانات المتاحة من القياسات والملاحظات عبر الأقمار الصناعية التي أجريت في البحار والمحيطات المختلفة على الأرض باستخدام العوامات المستقلة ومحطات التتبع، واستخدموها لتجميع خرائط درجات الحرارة للمحيطات العالمية في عقود مختلفة.

ويعود اهتمام العلماء بهذا المؤشر المناخي إلى أن الغلاف المائي يمتص جزءا كبيرا من الحرارة الزائدة التي تتراكم على الأرض نتيجة زيادة تركيز الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وقد سجلت درجات حرارة سطح المحيط العالمي أرقاما قياسية في السنوات الأخيرة، ما دفع علماء المناخ إلى دراسة كيفية تغير معدل الزيادة على مدى العقود الأربعة الماضية.

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