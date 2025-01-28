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وزارة البيئة تنظم حلقة نقاشية حول التحول الأخضر ومواجهة التغيرات المناخية (صور)

وزارة البيئة تنظم
وزارة البيئة تنظم حلقة نقاشية حول التحول الأخضر

 نظمت وزارة البيئة، على هامش احتفالية البنك الدولي بيوم البيئة الوطني 2025، حلقة نقاشية موسعة حول دور القطاعات المختلفة في مواجهة التغيرات المناخية وتسريع وتيرة التحول الأخضر في مصر.

وشهدت الحلقة نقاشًا مثمرًا حول التحديات والفرص التي تواجه مصر في مسيرتها نحو تحقيق التنمية المستدامة، بحضور نخبة من الخبراء والمسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.

 

أبرز ما جاء في الحلقة النقاشية الشراكة بين القطاعين العام والخاص

وأكد الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التنمية المستدامة، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار في المشروعات البيئية.
 

وشدد الدكتور أحمد جابر على دور التعليم في توعية الأجيال القادمة بأهمية حماية البيئة، داعيًا إلى ضرورة دمج مفاهيم الاستدامة في المناهج الدراسية.
 

وأشار الدكتور عماد عدلي إلى الدور المحوري الذي يلعبه المجتمع المدني في دعم الجهود الحكومية لحماية البيئة، مؤكدًا على أهمية مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات المتعلقة بالبيئة.
 

وأكد المهندس ياسر شريف على أهمية التحول المجتمعي كأحد أهم التحديات التي تواجه عملية التحول الأخضر، مشيرًا إلى ضرورة تغيير السلوكيات والممارسات اليومية للمواطنين.
 

وسلطت الحلقة النقاشية الضوء على أهمية التحول الأخضر في تحقيق التنمية المستدامة، ومناقشة التحديات التي تواجه مصر في هذا المجال، واستعراض أفضل الممارسات العالمية في مجال حماية البيئة، وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات المعنية بالبيئة.
 

وأكد المشاركون في الحلقة النقاشية على أهمية تضافر الجهود الوطنية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددين على ضرورة الاستثمار في الطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك المياه، وإدارة النفايات بشكل مستدام.

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