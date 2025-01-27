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خارج الحدود

قوات إسرائيلية تعتدي على المراسل الأمريكى آرون بوكسرمان فى القدس المحتلة

القدس المحتلة، فيتو
القدس المحتلة، فيتو

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم، أن قوات إسرائيلية اعتدت على مراسلها آرون بوكسرمان، فى القدس المحتلة.

الاحتلال يعتدي على مراسل صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية

وأوضحت "نيويورك تايمز"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتدت مساء السبت الماضي على شقيق ووالد الأسير المحرر أشرف الزغير في القدس.

ولفتت نيويورك تايمز، أن القوات اقتحمت منزل الأسير المحرر أشرف الزغير، واعتدت بالضرب على مراسلنا آرون بوكسرمان.

جندي إسرائيلي يعتدي على المراسل الأمريكى آرون بوكسرمان

موضحة، أن جندي إسرائيلي استخدم فوهة بندقيته لضرب لضرب المراسل الأمريكى  آرون بوكسرمان، في قفصه الصدري مخلفا كدمة كبيرة.

فى سياق أخري، قالت القناة الـ14 العبرية، إن الحكومة الإسرائيلية وجّهت بتوسيع العملية العسكرية في جنين إلى مناطق أخرى بالضفة الغربية المحتلة.

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نيويورك تايمز آرون بوكسرمان القدس أشرف الزغير الحكومة الإسرائيلية جنين

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