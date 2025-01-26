سرايا القدس: تسليم أربيل يهود وفق ما يتم الاتفاق عليه بين المفاوضين والوسطاء

قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد “إن الأسيرة أربيل يهود تم أسرها مع زميلها على يد وحدة مشتركة من مقاومينا”.

وأضافت سرايا القدس في بيانها الصادر اليوم الأحد: "سيتم تسليم الأسيرة وفق ما يتم الاتفاق عليه بين المفاوضين والوسطاء".

نتنياهو يربط فتح معبر نتساريم بحل قضة أربيل

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصدر سياسي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو متمسك بالقرار الذي اتخذه بعدم السماح لسكان غزة بالعبور إلى الشمال في نتساريم – حتى يتم حل قضية الأسيرة أربيل يهود.

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان اليوم الأحد "إن الاحتلال لم يف بالتزاماته وننتظر انسحابه من شارعي الرشيد وصلاح الدين منذ الثامنة صباحا".

حكومة غزة تحذر من الاقتراب من محور نتساريم

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي: "نحذر المواطنين من الاقتراب من محور نتساريم في ظل وجود قوات الاحتلال وإطلاق النار".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، أن محور نتساريم لن يفتح أمام حركة النازحين الفلسطينيين العائدين من جنوب قطاع غزة إلى شماله.

وزعم جيش الاحتلال في بيان أنه: "في ضوء خرق اتفاق وقف إطلاق النار من قبل حماس وبهدف منع الاحتكاكات وسوء الفهم، كافة التعليمات القائمة لا تزال سارية المفعول وبالأخص حظر الاقتراب إلى محور نتساريم حتى الإعلان عن فتحه".

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