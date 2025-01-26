الأحد 26 يناير 2025
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خارج الحدود

الأونروا: إسرائيل أمرت بإخلاء جميع مباني الوكالة في القدس الشرقية

الأونروا، فيتو
الأونروا، فيتو

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن إسرائيل أصدرت أمرا للوكالة بإخلاء جميع مبانيها في القدس الشرقية ووقف عملياتها فيها بحلول 30 يناير 2025.

 إسرائيل تأمر الأونروا بإخلاء جميع مباني الوكالة في القدس الشرقية 

وقالت الأونروا  في بيانها: "يتعارض هذا الأمر مع التزامات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي بما في ذلك دولة إسرائيل، الملزمة بالاتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة".

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وتابعت أن "مباني الأمم المتحدة مصونة وتتمتع بامتيازات وحصانات بموجب ميثاق الأمم المتحدة".

وأضافت الأونروا  أن "دولة إسرائيل من الدول الموقعة -دون تحفظات- على الاتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، وقد سنت أحكامها في قانونها المحلي، وتلزم هذه الأحكام إسرائيل باحترام امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام مباني الأمم المتحدة".

وذكر البيان أن "ممتلكات وأصول الأونروا بما في ذلك في القدس الشرقية محصنة من التفتيش والمصادرة والمصادرة وأي شكل آخر من أشكال التدخل".

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إسرائيل الأونروا القدس الأمم المتحدة

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