الأونروا: إسرائيل أمرت بإخلاء جميع مباني الوكالة في القدس الشرقية

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن إسرائيل أصدرت أمرا للوكالة بإخلاء جميع مبانيها في القدس الشرقية ووقف عملياتها فيها بحلول 30 يناير 2025.

إسرائيل تأمر الأونروا بإخلاء جميع مباني الوكالة في القدس الشرقية

وقالت الأونروا في بيانها: "يتعارض هذا الأمر مع التزامات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي بما في ذلك دولة إسرائيل، الملزمة بالاتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة".

وتابعت أن "مباني الأمم المتحدة مصونة وتتمتع بامتيازات وحصانات بموجب ميثاق الأمم المتحدة".

وأضافت الأونروا أن "دولة إسرائيل من الدول الموقعة -دون تحفظات- على الاتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، وقد سنت أحكامها في قانونها المحلي، وتلزم هذه الأحكام إسرائيل باحترام امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام مباني الأمم المتحدة".

وذكر البيان أن "ممتلكات وأصول الأونروا بما في ذلك في القدس الشرقية محصنة من التفتيش والمصادرة والمصادرة وأي شكل آخر من أشكال التدخل".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.