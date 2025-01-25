السبت 25 يناير 2025
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خارج الحدود

قوات الاحتلال تداهم منزل الأسير المحرر أشرف الزغير بالقدس

الاسير اشرف زغير،فيتو
الاسير اشرف زغير،فيتو

أفادت مصادر فلسطينية، مساء اليوم السبت، أن قوات الاحتلال داهمت منزل الأسير المحرر أشرف الزغير في حي كفر عقب شمال القدس.

 

قوات الاحتلال تداهم منزل الأسير المحرر أشرف الزغير

ويعد الأسير أشرف زغير من الشخصيات المميزة داخل السجون؛ فهو صاحب تاريخ حافل بالعطاء ينشر الحب بين رفاق دربه ويغتنم الفرص لمساعدتهم ويواصل الليل بالنهار من أجل رفع الظلم عنهم.

 

أحد أعضاء الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة “حماس” داخل السجون

وتعرض مرارًا للقمع والضرب والعزل وهو أحد أعضاء الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة “حماس” داخل السجون.

والأسير أشرف صاحب الحكم المؤبد فنان ماهر ومصمم أزياء من الطراز الأول يصمم الأزياء من خلف القضبان يرسم التصاميم ويرسلها إلى خارج السجن بكل مهنية وحرفية.

وأكمل تعليمه الجامعي وحصل على شهادة البكالوريوس من الجامعة العبرية المفتوحة وتنقل في عدة سجون للاحتلال.

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