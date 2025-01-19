جيش الاحتلال يبدأ الانسحاب من رفح

بدأت قوات إسرائيلية الانسحاب من مناطق في رفح؛ استعدادا لدخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ صباح اليوم.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لحركة حماس في وقت مبكر اليوم الأحد، أن “القوات الإسرائيلية بدأت الانسحاب من مناطق في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة إلى محور فيلادلفيا على طول الحدود بين مصر وغزة”، وفق ما نقلت "رويترز".

عاجل| قصف مدفعي على وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 18, 2025

وتأتي هذه الخطوة بعد وقت قصير من قصف مكثف للمدفعية الإسرائيلية، استهدف وسط مدينة رفح جنوبي القطاع.

وقبل ساعات بدأ الجيش الإسرائيلي بإزالة رافعات وضعها مؤخرًا في رفح جنوب قطاع غزة، وجباليا وبيت لاهيا وبيت حانون شمال القطاع، كان قد وضع عليها كاميرات وأجهزة إلكترونية مختلفة وسلاحًا آليًا رشاشًا في بعضها، بهدف رصد أي حركة من قِبل الفلسطينيين، وإطلاق النار فورًا على أي تهديد محتمل.

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