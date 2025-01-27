فوائد فيتامين B3، ومخاطر الإفراط في مكملاته

فيتامين B3 هو أحد فيتامينات بالثمانية، وتحتوي العديد من الأطعمة على النياسين، ويمكن أيضًا شراء النياسين كمكمل غذائي، ويأتي بأشكال مختلفة، والتي تشمل نيكوتيناميد، ويسمى أيضًا النياسيناميد، وحمض النيكوتينيك.

عمل فيتامين B3 بالجسم

عندما يستهلك الشخص النياسين أو فيتامين B3، تقوم الأمعاء بتحويله إلى إنزيمين مساعدين: نيكوتيناميد أدينين ثنائي النوكليوتيد (NAD) ونيكوتيناميد أدينين ثنائي النوكليوتيد فوسفات (NADP)، وتسمح هذه الإنزيمات المساعدة لخلايا الجسم بالتواصل والعمل بشكل صحيح، كما أنها تساعد في تحويل الطعام إلى طاقة، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

وتتطلب أكثر من 400 وظيفة مختلفة في الجسم NAD أو NADP، لذا فإن فيتامين B3 ضروري للحياة، ويحصل معظم الناس على ما يكفي من النياسين من الأطعمة، لذا فإن نقص هذا العنصر الغذائي نادر الحدوث.

تُستخدم مكملات فيتامين B3 أيضًا للمساعدة في علاج ارتفاع نسبة الكوليسترول، حيث يصف الأطباء النياسين للمرضى الذين لا يرغبون في تناول الستاتينات أو غيرها من أدوية خفض الكوليسترول.

فوائد فيتامين B3

تتضمن فوائد فيتامين B3 ما يلي:

تحسين مستويات الكوليسترول

يمكن أن يساعد تناول مكملات فيتامين B3 بجرعات عالية في موازنة مستويات الكوليسترول

ولا يزال البحث جاريًا حول كيفية تأثير النياسين على خطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية وتصلب الشرايين، وقد يكون لمكملات النياسين بجرعات عالية جدًا آثار جانبية غير سارة، لذلك من المهم عدم تتناول النياسين لعلاج ارتفاع نسبة الكوليسترول دون موافقة مقدم الرعاية الصحية.

يرجع ذلك إلى أن فيتامين B3 على الرغم من قدرته على خفض مستويات الكوليسترول، إلا أنه لم يثبت بالضرورة أنه يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، على عكس أدوية خفض الكوليسترول الأخرى.

يخفض ضغط الدم

وجدت إحدى الدراسات أن مستويات فيتامين B3 الأعلى يمكن أن تساعد في منع حالات جديدة من ارتفاع ضغط الدم، وإن الحفاظ على مستوى ضغط دم صحي هو جزء أساسي من صحة القلب بشكل عام.

فمستويات ضغط الدم الصحية مهمة، وقد يكون النياسين أحد العوامل في تحقيقها، ولكن لا يتوجب الحصول عليه من المكملات للحصول على هذه الفوائد، ووجدت الدراسة أن الأشخاص لديهم ضغط دم أقل إذا حصلوا على مستويات النياسين المثلى من خلال نظام غذائي صحي.

يعزز صحة الجلد

تشير بعض الأدلة إلى أن النيكوتيناميد قد يساعد في حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس وخفض خطر الإصابة بسرطان الجلد، وفي إحدى الدراسات، وجد الباحثون أن النياسين قتل خلايا الورم الميلانيني في المختبر وحسن من بقاء الورم الميلانيني، ولكن هناك حاجة إلى البحث على البشر قبل أن نعرف فوائد النياسين المضادة للسرطان.

يمكن أن يخفف النيكوتيناميد الفموي والنياسيناميد الموضعي من أعراض الحالات الجلدية الالتهابية مثل حب الشباب والوردية وبعض أمراض الجلد المناعية الذاتية، وقد يساعد البشرة على إصلاح نفسها بعد الضرر الناجم عن أشعة الشمس فوق البنفسجية.

لكن هذا لا يعني أنه يجب البدء في استبدال واقي الشمس بمكملات النياسين، فالحصول على النياسين الكافي من خلال نظام غذائي صحي مفيد للبشرة، ولكن لم يتم إثبات فعاليته في الوقاية من سرطان الجلد، ولا يزال ارتداء واقي الشمس يوميًا هو أفضل طريقة لتجنب الشيخوخة المبكرة للجلد وسرطان الجلد.

يحافظ على صحة الدماغ

يسبب نقص فيتامين B3، العديد من حالات الصحة العقلية، بما في ذلك القلق والاكتئاب والهلوسة، يمكن أن تساعد مكملات النياسين أيضًا في علاج بعض حالات الفصام.

وجدت بعض الأبحاث وجود صلة محتملة بين الحصول على ما يكفي من فيتامين B3 وتحسين الذاكرة وصحة الدماغ لدى كبار السن، ووجدت إحدى المراجعات أن النياسين قد يوفر بعض الحماية ضد الخرف ومرض الزهايمر.

ويساعد النياسين في حماية خلايا المخ والأعصاب من الإجهاد، ولهذا السبب يمكن أن يساعد في الذاكرة والقدرات الإدراكية، ولكننا بحاجة إلى مزيد من البحث لتحديد كيفية عمله بالضبط ومن يمكنه الاستفادة منه.

الأطعمة الغنية بفيتامين B3

تحتوي بعض الأطعمة بشكل طبيعي على فيتامين B3، والبعض الآخر يحتوي على النياسين المضاف من خلال التحصين، وتتضمن بعض أفضل مصادر النياسين الغذائية ما يلي:

لحم البقر: يحتوي كبد البقر على أعلى كمية من النياسين، بنسبة 93٪ من القيمة اليومية في حصة 93 جرام، ويحتوي 93 جرام من لحم البقر المفروم الخالي من الدهون على 36٪ من القيمة اليومية.

الدواجن: تحتوي صدور الديك الرومي والدجاج على أكثر من 60٪ من القيمة اليومية لكل حصة 93 جرام.

صلصة مارينارا: تحتوي صلصة السباغيتي المحفوظة على أكثر من 60٪ من القيمة اليومية.

الأسماك: يحتوي سمك السلمون الأحمر والتونة المعلبة على أكثر من 50% من القيمة اليومية الموصى بها.

الأرز: يحتوي كوب واحد من الأرز البني المطبوخ على 33% من القيمة اليومية الموصى بها، ويحتوي الأرز الأبيض المدعم على 14%.

الفول السوداني: يحتوي 28 جرام من الفول السوداني المحمص الجاف على 26% من القيمة اليومية الموصى بها.

حبوب الإفطار المدعمة: تقوم شركات تصنيع الأغذية بتحصين العديد من حبوب الإفطار بفيتامين B3، وقد يخبرك ملصق الحقائق الغذائية بكمية النياسين التي تحصل عليها لكل وجبة، وبعضها يصل إلى 25% من القيمة اليومية الموصى بها.

البطاطس: تحتوي حبة بطاطس مخبوزة متوسطة الحجم على 14% من القيمة اليومية الموصى بها.

الآثار الجانبية لفيتامين B3

النياسين قابل للذوبان في الماء، مما يعني أن الكميات الزائدة تخرج في الجسم البول، ومع ذلك، فإن تناول مكملات النياسين بجرعات عالية يمكن أن يسبب آثارًا جانبية، بما في ذلك:

ألم في البطن وحموضة في المعدة وغثيان.

عدم وضوح الرؤية.

انخفاض ضغط الدم، والذي يمكن أن يؤدي إلى الإغماء أو السقوط.

مقاومة الأنسولين أو ارتفاع سكر الدم.

مرض الكبد.

الوذمة البقعية (تراكم السوائل في شبكية العين).

زيادة المسارات الالتهابية التي تزيد في الواقع من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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