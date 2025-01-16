تناول الفيتامينات أمر ضروري لدعم الجسم بالعناصر اللازمة له سواء من خلال النظام الغذائي الذي يحتوي على كل المعادن أو المكملات الغذائية.

أهمية فيتامين الزنك

والزنك، معدن أساسي يشارك في العديد من جوانب عملية التمثيل الغذائي للخلايا، وهو مطلوب للنشاط التحفيزي لمئات الإنزيمات، ويلعب دورًا في تعزيز وظيفة المناعة، وشفاء الجروح، وانقسام الخلايا كما يدعم الزنك النمو والتطور الصحي أثناء الحمل والرضاعة والطفولة والمراهقة.

أهم أعراض نقص الزنك في الجسم

وكشفت هيئة الدواء المصرية عن أهم اعراض نقص الزنك في الجسم منها:

١- عند الرضع والأطفال، يعد الإسهال علامة شائعة سواء في الرضع أو الأطفال الأكبر سنًّا

٢- تصبح الثعلبة وتأخر النمو والالتهابات المتكررة أكثر انتشارًا لدى كبار السن

٣- يمكن أن يسبب تأخيرًا في التئام الجروح وتغيرات في الوظيفة الإدراكية والنفسية

٤- ضعف الجهاز المناعي

الجرعة المناسبة من فيتامين الزنك

وأوضحت أنه يتوفر الزنك في المكملات الغذائية التي تحتوي على الزنك فقط؛ أو الزنك مع مكونات أخرى.

أشارت أن الجرعة المناسبة لعلاج نقص الزنك بالنسبة للبالغين والأطفال فوق 30 كجم يمكن تناول 45 مجم مرة إلى ثلاث مرات يوميًّا بعد الوجبات.

أما الأطفال الذين يبلغ وزنهم من 10 إلى 30 كجم 22.5 مجم مرة إلى ثلاث مرات يوميًّا بعد الوجبات.

فوائد الزنك

ويستخدم جسم الإنسان عنصر الزنك في إنتاج الخلايا ووظائف المناعة، وفيتامين الزنك جزء أساسي من النمو والتطور الجنسي والتكاثر، وعندما يعاني جسم الإنسان من نقص الزنك، لا يستطيع الجسم إنتاج خلايا صحية جديدة مما يؤدي إلى أعراض مثل:

فقدان الوزن غير المبرر

الجروح التي لن تشفى

قلة اليقظة

انخفاض حاسة الشم والذوق

إسهال

فقدان الشهية

القروح المفتوحة على الجلد

ويتم تشخيص نقص الزنك من خلال عدة اختبارات منها تحليل بلازما الدم، نظرا لأنه من الصعب إكتشاف نقص الزنك من خلال اختبار دم بسيط.

وتتضمن التحاليل لنقص الزنك اختبار البول وتحليل خصلة من الشعر لقياس محتوى الزنك.

فوائد الزنك

يوفر فيتامين الزنك فوائد متعددة في الجسم، حيث يساعد في:

تعزيز وظيفة المناعة

الحفاظ على حاسة الشم والتذوق

تعزيز التئام الجروح

يدعم الزنك أيضًا نمو الشخص وتطوره، لذلك فهو يعد معدن أساسي للنساء الحوامل وكذلك الأطفال في مرحلة النمو.

لا يقوم جسم الشخص بتخزين الزنك، مما يعني أن الحصول على ما يكفي من المعدن من الطعام مهم لمنع النقص.

فقدان الوزن غير المبرر

ويوجد أسباب رئيسية لنقص الزنك الأساسي:

عدم تناول ما يكفي من الزنك من خلال النظام الغذائي

فقدان الكميات الزائدة من الزنك من الجسم، مثلًا من خلال سوء الامتصاص

أطعمة تحتوي على نسبة مرتفعة من الزنك

توجد أنواع معينة من المأكولات البحرية واللحوم والدواجن على نسبة عالية من الزنك بشكل طبيعي.

وتشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الزنك ما يلي:

اللحم.

الدجاج والديك الرومي.

البيض.

الحبوب الكاملة.

المكسرات والبذور والبقوليات مثل الفول والعدس.

بعض الأسماك البحرية.

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