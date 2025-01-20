فوائد فيتامين E للجسم والبشرة، وما هي الكمية التي يحتاجها كل شخص؟

يمكن أن تفيد الفيتامينات الأساسية جهاز المناعة والعينين والجلد مع خفض خطر الإصابة بالأمراض.

وتعد جميع أشكال فيتامين هـ مغذيات أساسية، حيث يحتاج الشخص إلى استهلاكها حتى يكون الجسم في أفضل حالاته.

ما هو فيتامين هـ؟

فيتامين هـ هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون، مما يعني أن الجسم يمتصه وينقله مثل الدهون الغذائية.

ويعد فيتامين هـ معزز للجسم، كما تعمل مضاد الأكسدة على حماية الخلايا من التلف، والتي تعمل على مكافحة الجذور الحرة التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض معينة، وفقُا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

الأشكال الثمانية لفيتامين هـ هي:

ألفا توكوفيرول.

بيتا توكوفيرول.

دلتا توكوفيرول.

جاما توكوفيرول.

ألفا توكوترينول.

بيتا توكوترينول.

دلتا توكوترينول.

جاما توكوترينول.

يعتبر ألفا توكوفيرول الأكثر شيوعًا ويوجد بكميات كبيرة في أنسجة الجسم والكبد، وتحتوي معظم الأطعمة الغنية بفيتامين هـ على شكلين أو أكثر من المغذيات.

ما هي كمية فيتامين هـ التي يحتاجها الشخص؟

تختلف الكمية الغذائية الموصى بها يوميًا من فيتامين هـ حسب العمر وما إذا كانتِ السيدة حاملًا أو مرضعة، الكميات الموصى بها من فيتامين هـ هي كما يلي:

من الولادة إلى 6 أشهر 4 مجم

الرضع من سن 7 إلى 12 شهرًا 5 مجم

الأطفال من سن 1 إلى 3 سنوات 5 مجم

الأطفال من سن 4 إلى 8 سنوات 7 مجم

الأطفال من سن 9 إلى 13 سنة 11 مجم

الأطفال من سن 14 عامًا فأكثر 15 مجم

الحوامل 15 مجم

المرضعات 19 مجم

يمكن للنظام الغذائي الصحي الذي يحتوي على الخضراوات والفواكه والمكسرات والبذور والأسماك أن يمنح الجسم كل فيتامين هـ الذي يحتاجه، ويُضاف فيتامين هـ أيضًا إلى بعض الأطعمة المدعمة، مثل حبوب الإفطار وعصائر الفاكهة، لذلك فليس من الصعب تلبية الاحتياجات اليومية من فيتامين هـ من خلال الطعام فقط.

فوائد فيتامين هـ

تتضمن التأثيرات الوقائية المحتملة لفيتامين هـ ما يلي:

خفض خطر الإصابة بالسرطان

كمضاد للأكسدة، يمكن لفيتامين هـ أن يمنع تلف الخلايا المسبب للسرطان، وتشير بعض الأدلة إلى أن انخفاض مستويات فيتامين هـ والسيلينيوم (معدن أساسي) قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي وسرطان الرئة.

تحسين صحة العين

فيتامين E له تأثير وقائي على الخلايا في العين، والحصول على ما يكفي من هذا المغذي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD) وإعتام عدسة العين.

تعزيز جهاز المناعة

يحتاج الانسان إلى جهاز مناعي صحي لمحاربة الأمراض التي تتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى السرطان، ويلعب فيتامين هـ دورًا حيويًا في الحفاظ على جاهزية نظام الدفاع الداخلي لأي شيء يأتي في طريقه.

فأظهرت الدراسات أن فيتامين هـ موجود بكميات كبيرة في بعض الخلايا المناعية، ويمنع نقص هذا الفيتامين جهاز المناعة لديك من القيام بوظيفته بشكل جيد.

الحماية من جلطات الدم

فيتامين هـ هو مميع طبيعي للدم قد يساعد في منع تكوين جلطات الدم التي يمكن أن تسبب نوبة قلبية.

وإذا كان الشخص يستخدم أدوية تسييل الدم، فإن المعاهد الأمريكية للصحة (NIH) تنصح بعدم تناول مكملات فيتامين هـ نظرًا لخطر النزيف المتزايد.

تفتيح البشرة

هناك سبب لظهور فيتامين E في المرطبات وكريمات الوقاية من الشمس ومنتجات العناية بالبشرة الأخرى، حيث يوجد الفيتامين في الزهم الطبيعي (زيت الجلد) ويحمي خلايا البشرة من التلف.

يرطبك فيتامين E الموضعي من الخارج، ولكن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين E يمكن أن يساعد البشرة من الداخل.

هل الإفراط في تناول فيتامين E ضار؟

يحتوي فيتامين E على العديد من الفوائد الصحية، ولكن تناوله من خلال المكملات الغذائية بجرعات عالية ليس فكرة جيدة، حيث يخزن الجسم فيتامين E الإضافي في الأنسجة والكبد بدلًا من إطلاقه في البول، وهذا يجعل الجرعة الزائدة خطرًا محتملًا.

تشمل الآثار الجانبية للإفراط في تناول فيتامين E النزيف في المخ، والذي يمكن أن يهدد الحياة.

لتجنب النزيف الخطير، لا ينبغي للبالغين تناول أكثر من 1000 مليجرام (مجم) من مكملات فيتامين هـ، وإذا كانت المكملات التي تناولها الشخص تحتوي على فيتامين هـ بوحدات دولية، فلا تتناول أكثر من:

1500 وحدة دولية يوميًا من د-ألفا توكوفيرول (فيتامين هـ الطبيعي).

1100 وحدة دولية يوميًا من د-ألفا توكوفيرول (فيتامين هـ الاصطناعي).

من المستحيل الحصول على جرعات عالية من فيتامين هـ بشكل خطير من خلال الطعام وحده.

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