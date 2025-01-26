الإثنين 27 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة العامة تجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل القطا العمومي

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أجرت النيابة العامة تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل القطا العمومي وذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.

 

فقد كلف النائب العام، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش "مركز إصلاح وتأهيل القطا العمومي"، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.


 وقد زار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين الفريق مناطق التريض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها-، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية.


وفي ختام زيارته، تحقق فريق النيابة من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة العامة إصلاح وتأهيل القطا العمومي النائب العام المستشار محمد شوقي

مواد متعلقة

النائب العام يستقبل رئيس نيابة استئناف المنصورة لعرض الكشوف بدائرة نيابته

ads

الأكثر قراءة

يفتح أبواب الجحيم، ردود رسمية على مقترح ترامب لنقل سكان غزة إلى الأردن ومصر

رابطة الأندية تعلن استدعاء مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز للتحقيق

مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم مروع بالغربية

إلغاء المؤتمر الصحفي لـ كولر عقب مباراة الأهلي وبيراميدز لهذا السبب "صور"

ترتيب الدوري المصري بعد قمة الأهلي وبيراميدز

الأهلي يتعادل مع بيراميدز 2-2 في مباراة مثيرة بالدوري الممتاز (صور)

الأهلي يعلن تعاقده مع أحمد رضا قادما من بتروجيت

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 لجميع العاملين بالدولة

منوعات

المزيد

خبير: 36% فقط من التونسيين يملكون حسابا بنكيا أو بريديا

خطأ في اللقاء الأول لميجان ماركل والملكة إليزابيث يعود للواجهة، ما القصة ؟

توقيف بريطاني في موسكو لتلفظه بألفاظ بذيئة في مكان عام

حكاية عجوز لبنانية تحدت دبابات وجنود الاحتلال بالحجارة للحفاظ على أرضها

المزيد

خدمات

المزيد

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الأحد 26/1/2025

ارتفاع أسعارالذهب بالسوق المحلي في ختام تعاملات اليوم الأحد 26/ 1/ 2025

25 ألف جنيه سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة بالأسواق اليوم الأحد 26/1/2025

المزيد
ads

انفوجراف

أغلى لاعبي الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية أكل العنب في المنام وعلاقتها بتحقيق نجاح مهني قريبًا

دعاء ليلة الإسراء والمعراج لتيسير زواج الشباب والبنات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
السماح بعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة اليوم الإثنين