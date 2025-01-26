الإثنين 27 يناير 2025
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حوادث

حملة أمنية في أسوان تضبط 4 قضايا مخدرات وتنفذ 810 أحكام قضائية

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة في أسوان

وأسفرت الجهود عن ضبط 4  قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 3 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر "الهيروين، الشابو، الأفيون") بحوزة 4 متهمين لـ "2 منهم معلومات جنائية".
 

كما ضبط 4 قطع سلاح نارى بدون ترخيص.. عبارة عن (2 بندقية خرطوش - 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات)، وتنفيذ 810 أحكام قضائية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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