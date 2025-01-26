الأحد 26 يناير 2025
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حوادث

الأمن يكشف ملابسات اختفاء فتاة الدقهلية

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت  أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى.. يتضمن استغاثة أحد الأشخاص لتغيب ابنته عن المسكن بمحافظة الدقهلية.
 

الأمن يكشف ملابسات اختفاء فتاة الدقهلية 

 

وبالفحص واستدعاء والدها (محرر المنشور - مقيم بدائرة مركز شرطة شربين) أبلغ بتغيب نجلته  12 سنة عن المسكن عقب خروجها بدعوى زيارة جدها، وأثناء تحرير المحضر علم هاتفيًا بعودة نجلته للمنزل، وأنها تركت المنزل بمحض إرادتها.

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وبسؤال الطالبة أيدت ذلك، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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