كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى.. يتضمن استغاثة أحد الأشخاص لتغيب ابنته عن المسكن بمحافظة الدقهلية.



الأمن يكشف ملابسات اختفاء فتاة الدقهلية

وبالفحص واستدعاء والدها (محرر المنشور - مقيم بدائرة مركز شرطة شربين) أبلغ بتغيب نجلته 12 سنة عن المسكن عقب خروجها بدعوى زيارة جدها، وأثناء تحرير المحضر علم هاتفيًا بعودة نجلته للمنزل، وأنها تركت المنزل بمحض إرادتها.

وبسؤال الطالبة أيدت ذلك، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.