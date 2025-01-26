إعلان عن مسابقة "الأم المثالية" و"الأب المثالي" للعاملين في محافظة الشرقية

أعلنت وحدات تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الشرقية ومراكز المدن والوحدات التابعة لها،عن تنظيم مسابقة إختيار الأم المثالية والأم القدوة التي لم تنجب أطفال ولكنها أحسنت رعاية أسرتها والأم المعيلة التي أحسنت رعاية أسرتها رغم عدم وجود العائل والأم من ذوى الإحتياجات الخاصة والتي أحسنت رعاية أسرتها رغم تحديها

ذوى الاحتياجات الخاصة

بالاضافة الى الأم لطفل من ذوى الإحتياجات الخاصة بشرط تنمية مهاراته بحيث تم دمجة في المجتمع والأم لأحد الموظفين أو الموظفات المميزين بشرط يكون لها قصة نجاح مميزة والأب المثالي هو من له بنتان أو أكثر ولم يرزق بذكور ولكنه رضى بالبنات وأحسن تربيتهم

الديوان العام والوحدات التابعة

وذلك على مستوى ديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والأحياء والوحدات التابعة لها للعام السادس على التوالي، وعلى من يرغب من الموظفين والموظفات ، والعاملين أو العاملات في التقديم، يقدم قصة كفاحه والمستندات المطلوبة إلى مسئول وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والأحياء التابعة لها.

المهندس حازم الاشمونى

و أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن للمرأة دور كبير فى المجتمع وهى جزء لا ينفصل منه بل مكون أساسي له، والدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، موضحًا أن المرأة المصرية تستكمل ما حصدته من إنجازات،

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وذلك في ظل قيادة مصرية حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ترعى حقوق المرأة،مشيرًا الى أهمية دور الأب في قيادة الأسرة لذلك تحرص الدولة على تكريم الأمهات والآباء الذين لهم قصص كفاح كل عام وذلك في ضوء الإحتفال بعيد الأسرة.

غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص

و أوضحت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الشرقية أن الهدف من تنظيم مسابقة إختيار الأم المثالية والأب المثالي هو تعظيم دور الأسرة العاملة، موضحه الشروط المقررة للتقديم في مسابقة إختيار الأم المثالية 2025 وهي أن يكون المرشح أو المرشحة إحدى العاملين بديوان عام المحافظة، او المراكز والمدن والأحياء والوحدات التابعة لهاوألا يقل السن عن 45 سنة وألا يزيد عدد الأبناء عن 4 أبناء وأن يكون للأم أو الأب قصة عطاء واضحة

حصول جميع الابناء على مؤهل عالى

وايضا لابد من حصول جميع الأبناء على مؤهل عالي ويتم تقديم المستندات المطلوبة هى إقرار قانونى من المرشحة بعدم قرابتها إلى عضو من أعضاء اللجنة - قصة قصيرة لا تزيد عن صفحة واحدة تظهر ظروف الحالة تفصيلًا فضلا عن إقرار الحالة الإجتماعية من جهة العمل مختوم وموقع عليه من جهة العمل، بجانب بيان حالة وظيفية مختوم من جهة العمل و2 صورة شخصية للمرشحة - صورة بطاقة الرقم القومي للمرشح او المرشحة وجه وظهر في صفحة واحدة.

المستندات الرسمية المقدمة

وكذلك صور شهادة الميلاد الخاصة بالأبناء وصورة شهادة وثيقة الزواج أو شهادة وفاة الزوج والشهادة المرضية في حالة مرض الزوج أو أحد أفراد الأسرة وصور معتمدة للمؤهلات الدراسية للأبناء والتأكيد على أن يدون بالملف رقم تليفون صحيح وصورة من شهادة التأهيل للأم او الأبن من ذوى الاحتياجات الخاصة وسيتم إختيار ثمان مرشحين من بين المتقدمين ويحصل الفائز أو الفائزة على شهادة تقدير ومبلغ مالى قدرة سبعة آلاف جنية

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