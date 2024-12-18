الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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نائبة وزيرة التضامن تلتقي مدير مشروع مشروع تكافؤ الفرص ودمج ذوي الهمم

نائبة وزيرة التضامن
نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي
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استقبلت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، دينا اسكندر نائب مدير مشروع EOSD، ووفد من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GiZ. 

تمويل مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية

واستعرض اللقاء نتائج تقييم الدورة الأولى للتمويل بمشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية، المنفذ في إطار التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي أي زد) التي تنفذ بالنيابة عن الحكومة الألمانية بدعم مشترك من الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور دكتور مجدي حلمي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي وقيادات العمل بقطاعات الرعاية والتأهيل والتمكين الاقتصادي.   

وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي على التعاون المثمر بين وزارة التضامن الاجتماعي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، خاصة فى إطار بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز قدراتها وإيجاد مسارات عمل منضبطة تحقق التشاركية، مؤكدة أن أهمية منظمات المجتمع المدني تتزايد كقوة مهمة قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتناول اللقاء نتائج تقييم الدورة الأولى للتمويل للوقوف على النتائج وتحديات العمل والدروس المستفادة، حيث تم استعراض التقييم الذي تم على مستوى 8 محافظات مثل عدد مستفيدي الدورة الأولى من مشروع تكافؤ الفرص، وبلغ عددهم 30 ألف مستفيد، مثل ذوي الإعاقة 10%، ومثلت النساء 71% من حجم المستفيدين بإجمالي 30 جمعية، إضافة الى 10 جمعيات ومؤسسات مشاركة ببرنامج حاضنات المؤسسات والجمعيات،  فيما يتعلق بمحاور عمل المشروع من النوع الاجتماعي، ودمج ذوي الإعاقة، والصحة الإيجابية والمشاركة المجتمعية.

واستعرض التقرير آليات الدورة الأولي فى بناء قدرات المسئولين الحكوميين وتحسين التنسيق والتواصل بين الجمعيات، كما تم قياس أفضل الممارسات فيما يخص النوع الاجتماعي والمشاركة المجتمعية، كذلك ما يتعلق بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، متضمنا بناء القدرات، وتنفيذ حملات التوعية، والسياسات، والبنية التحتية الشاملة، كذلك ما يتعلق بالتشاركية بين الجمعيات وآليات المتابعة وإعداد التقارير.

نائبة
نائبة "التضامن" تلتقي مدير مشروع EOSD ووفد من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي
نائبة
نائبة "التضامن" تلتقي مدير مشروع EOSD ووفد من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي
نائبة
نائبة "التضامن" تلتقي مدير مشروع EOSD ووفد من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

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التضامن التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي مشروع EOSD الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ

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