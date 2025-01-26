الأحد 26 يناير 2025
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خارج الحدود

اليونيفيل: الظروف غير مهيأة لعودة آمنة للمواطنين بلبنان

قوات اليونيفيل، فيتو
قوات اليونيفيل، فيتو

قال  قائد يونيفيل في لبنان  أرولدو لازارو والمنسقة الأممية جينين هينيس بلاسخارت: "إن المهل الزمنية التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار لم يتم الالتزام بها".

الظروف غير مهيأة لعودة النازحين اللبنانيين 

وأضاف أرولدو وجينين،:" إن الظروف غير مهيأة لعودة آمنة للمواطنين إلى قراهم على طول الخط الأزرق".

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قوات الاحتلال تطلق النار على فريق قناة روسيا اليوم جنوب لبنان

وأعلنت  وزارة الصحة اللبنانية، في بيان اليوم الأحد، عن استشهاد مواطنين اثنين وإصابة 31 آخرين برصاص جيش الاحتلال خلال استهداف مواطنين أثناء عودتهم إلى بلداتهم جنوبي البلاد.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يفتح النار على مواطنين لبنانيين 

وفي وقت سابق من اليوم الأحد ذكرت تقارير إعلامية، أن  10 لبنانيين أصيبوا  في بلدات برج الملوك وكفركلا وحولا ووادي السلوقي في إطلاق نار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

إصابة ١٠ لبنانيين برصاص جيش الاحتلال 

وأفادت وسائل إعلام في  لبنان، بسقوط إصابات جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على مواطنين من سكان جنوب لبنان، حاولوا العبور إلى قراهم جنوب لبنان.

وقالت: إن القوات الإسرائيلية تطلق رشقات من أسلحة رشاشة وقذائف على محيط تحرك المدنيين الذين عبروا سيرا على الأقدام إلى بلدتي حولا وميس الجبل جنوب لبنان.

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جيش الاحتلال لبنان يونيفيل

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